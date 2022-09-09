В преддверии празднования 106-летия Шумерли коллектив школы № 1 принял участие в открытии детской спортивной площадки, появившейся в рамках реализации программы по благоустройству

городской среды во дворе домов № 26, 28 по ул. Щербакова. На современной площадке созданы все условия для веселого, активного и безопасного отдыха детей.



Почетными гостями праздничной программы «Люблю тебя, мой город» были депутат Госсовета Чувашской Республики Леонид Пронин и депутат Собрания депутатов г. Шумерли созыва 2020—2025 гг. Лилия Егорова.

Они перерезали символическую красную ленту.



Зажигательные номера, подготовленные учениками школы № 1, не оставили равнодушным ни одного зрителя. Танцевали, хлопали, подпевали и постукивали каблуками все без исключения!

Детский смех, весёлое настроение, спортивные состязания, песни были главными атрибутами праздника



Источник: сайт школы № 1.