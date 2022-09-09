Финансисты отметили профессиональный праздник

8 сентября исполнилось 220 лет Минфину России — ведомству с продолжительной и богатой историей. Как отмечается в открытых источниках, финансовое (казначейское) дело на Руси возникло еще в IX веке. А 8 сентября 1802 года император Александр I подписал манифест об утверждении Министерства финансов Российской Империи. Именно эта дата стала отправной точкой основания финансовой системы нашей страны, а с 2011 года 8 сентября является официальным профессиональным праздником всех финансистов.

В честь праздничной даты мы предлагаем читателям познакомиться с некоторыми специалистами этой сферы, в частности, с работниками финансового отдела администрации Шумерлинского муниципального округа, который возглавляет Надежда Ивановна Петрова.



На сегодняшний день в отделе работают 8 человек. У всех свой круг обязанностей и, как отмечает руководитель, все — профессионалы своего дела и работают с большой самоотдачей. Правой рукой Надежды Ивановны является ее заместитель, Елена Владимировна Медведева. «Если меня нет на месте, на нее всегда можно положиться. Она разрешит любые вопросы, ведь работает в этой сфере более 28 лет. 10 лет назад я и согласилась на должность начальника, зная, что у меня всегда будет поддержка», — признается Надежда Ивановна и благодарит Елену за то, что в начале пути она помогла ей вникнуть во все дела.



Стаж работы заведующей сектором бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля, главного бухгалтера Ирины Викторовны Зуевой еще больше — более 37 лет.

В отделе также работают два главных специалиста, которые занимаются непосредственно бюджетом. Это специалист по доходам Ирина Гавриловна Зенкина и по расходам бюджета Татьяна Владимировна Таратина. Их стаж работы в отрасли более 20 лет.



Более 10 лет в отделе трудится Елена Николаевна Пензева, ныне главный специалист-эксперт.

Совсем недавно в финансовый отдел пришел новый специалист, осуществляющий финансовый контроль, — Мария Геннадьевна Гладкова. Она очень быстро вникла в работу и влилась в коллектив.

С Управлением федерального казначейства сотрудничает ведущий специалист Елена Николаевна Афошина. Долгое время она работала в бухгалтерии администрации, на муниципальной должности. Затем ее пригласили в финотдел и нисколько не пожалели.



Труд финансистов очень кропотливый и порой незаметный. Но от их грамотных действий зависит очень многое. Для работников финотдела администрации Шумерлинского муниципального округа главное — чтобы был правильно сформирован бюджет, чтобы расходы были только по целевому назначению. Кстати, в прошлом году из-за преобразования района в округ им пришлось столкнуться со множеством новшеств и трудностей. Благодаря совместной работе со специалистами Минфина, казначейства и с другими, трудности были успешно преодолены. В октябре финансисты снова сядут за формирование бюджета округа, теперь уже на 2023 год.

Чтобы дела в команде ладились, очень важно укреплять корпоративный дух. Большую пользу в этом плане принесла недавняя поездка в Канашский район – работники отдела полным составом приняли участие в первой спартакиаде среди сотрудников Министерства финансов Чувашской Республики, финансовых отделов (управлений) муниципальных образований, приуроченной к празднованию 220-летия Минфина России. В рамках спартакиады состоялись эстафета и различные конкурсы. И пусть команда не установила рекордов, но получила огромное удовольствие.



Кстати, сегодня делегация Шумерлинского округа принимает участие в торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику. Минфин республики пригласил всех работников финансовых органов в Чебоксары, в филармонию. В программу празднования традиционно включено и торжественное награждение отличившихся специалистов. Так, двое работников финотдела Шумерлинского муниципального округа представлены к высоким наградам: Елена Медведева — к Благодарности Главы Чувашской Республики, Надежда Петрова – к Почетной грамоте Министерства финансов Чувашской Республики.



Хочется отметить, что любой профессиональный праздник — это праздник не только тех, кто работает сегодня, но и ветеранов, вложивших много сил и труда в предыдущие годы. В финотделе администрации к ним относятся с большим уважением. На протяжении разных лет у руля финансового отдела стояли начальники И.Н. Федосеев, С.Н. Баранникова, З.В. Мидукова, Л.А. Киреева, Т.Н. Ефимова, Л.А. Уфилина. В числе работников, проработавших в отделе продолжительное время, — Д.Е. Голубкова, А.В. Канашина, Г.И. Великов, В.М. Володина, Г.А. Баринова, Е.П. Фомина, В.В. Кудряшова, Э.Г. Тихонов, Е.Г. Кириллова, А.А. Башкиров, А.А. Абрамова, Т.Н. Майорова, С.И. Киреев и другие. Теплые слова в честь праздника звучали и для них.

Татьяна Александрова.