Ставку по сельской ипотеке планируется снизить

Для военнослужащих батальона «Атăл» и работающих в лесах Чувашии.

Соответствующий проект постановления разработал Кабмин Чувашии по поручению Главы республики Олега Николаева.



Документ предусматривает снижение процентной ставки для лиц, проходящих военную службу в батальоне связи «Атăл», – до 0,1 %, для работников бюджетных учреждений в сфере лесоводства и лесозаготовки – до 0,5 %, для молодых специалистов в этой сфере – до 0,1%.



Напомним, что минимальный процент уже могут получить многодетные семьи, работники агропромышленного комплекса (0,5 %), социальной сферы (1 %), потребительской или сельскохозяйственной кооперации (1 %), противопожарной службы (1 %), состоящие на муниципальной службе, в том числе главы сельских поселений (0,5 %).



Источник: Минсельхоз Чувашии.