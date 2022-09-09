Что нужно сделать, чтобы по окончании учебных заведений молодежь хотела возвращаться в село? Чтобы люди не покидали свои родные земли в поисках лучшей жизни в городе, а чувствовали себя счастливыми там, где родились? Ответ на эти вопросы не будет оригинальным: необходимо улучшать условия жизни на селе, создавать рабочие места, развивать инфраструктуру…



Возрождение российского села является одним из ключевых направлений деятельности проекта «Российское село» партии «Единая Россия». В рамках партпроекта ведется комплексное развитие сельских территорий. Доступное жилье, возможности для трудоустройства, получения образования, развитие социальной, культурной и досуговой инфраструктуры — все это реальные механизмы поддержи жизни на селе. Решение этих вопросов находит отражение в народной программе партии «Единая Россия».



В 2021 году на развитие сел и деревень Чувашии по всем действующим программам выделено 5 млрд рублей. Средства были направлены на строительство, ремонт объектов социальной, коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктуры муниципалитетов.



По государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» в 2021 году было отремонтировано 174 км автомобильных дорог в сельской местности, реализовано 916 инициативных проектов, 16 проектов благоустройства сельских территорий, 1 проект компактной жилищной застройки, 7 проектов комплексного развития сельских территорий. По этой программе в 2021 году в Шумерлинском районе был разработан проект по комплексной компактной застройке Шумерлинского сельского поселения. Проект подразумевает строительство инженерных коммуникаций — сетей водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения — в микрорайоне «Солнечный». Стоимость строительства всех этих сетей — 126 млн рублей. Проектная документация прошла экспертизу и получила положительное заключение, но денежные средства на реализацию пока не предусмотрены.



В 2022 году в рамках проекта в республике планируется реализовать 4 проекта благоустройства сельских территорий, 4 проекта компактной жилищной застройки, 1 проект комплексного развития сельских территорий, а также 896 инициативных проектов.



В Шумерлинском муниципальном округе одним из действенных методов преображения села является программа инициативного бюджетирования. Минсельхозом Чувашии в этом году поддержаны 72 проекта, представленных округом. Общая стоимость работ составляет более 68 млн руб. (из республиканского бюджета – 53,7 млн руб., из местного бюджета – 10,6 млн руб., средства населения – 3,7 млн руб.). В основном это проекты по ремонту грунтовых дорог, обустройству противопожарных водоемов, благоустройству памятных мест, ремонту скважин и инженерных водопроводных сетей.



Для строителей лето выдалось горячим — практически ежедневно велись работы в разных населенных пунктах по проектам инициативного бюджетирования и по линии Минтранса. На днях были завершены работы по текущему ремонту дороги по ул. Набережной в Нижней Кумашке. В настоящее время ведутся работы по текущему ремонту участка автомобильной дороги по ул. Молодежной в поселке Волга. Стоимость работ составляет 539 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств республиканского бюджета в размере 512 тыс. рублей и бюджета Шумерлинского муниципального округа в размере 27 тыс. рублей.



Ведутся работы по устройству противопожарного водоема с пирсом в деревне Савадеркино на общую сумму 598 тыс. руб. Из них 478,5 тыс. — за счет субсидии из республиканского бюджета, порядка 90 тыс. — за счет средств бюджета Шумерлинского муниципального округа и около 30 тыс. — за счет средств населения округа. Подрядчиком является индивидуальный предприниматель Иванов В.В.



В Егоркино приступили к ремонту водонапорной башни по ул. Луначарской и к ремонту водопровода по ул. Арискино. В скором времени будут начаты работы в д. Пояндайкино, где предстоит ремонт дороги к кладбищу и моста по ул. Гагарина.

Это только малая часть работ, которые ведутся в настоящее время на сельских территориях муниципального округа. Село преображается. Пусть не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, но все же меняется в лучшую сторону.

Подготовила Татьяна Александрова.