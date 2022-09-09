Использование бюджетных средств под контролем

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Чувашии проверяют использование бюджетных средств при благоустройстве общественных пространств в Шумерле.

7 сентября эксперты совместно с представителями Шумерлинской межрайонной прокуратуры, руководством администрации, подрядной организации проинспектировали городской парк.

Проверяющие осмотрели пруд, фестивальную площадку, будущий дендрарий, место складирования демонтированного материала и малых форм, обследовали основание в месте обустройства площадки для отдыха.



По результатам проверки будет составлен акт с выявленными нарушениями, а таковые есть.

«Для нас важно услышать все замечания на стадии строительства, чтобы подрядная организация смогла своевременно устранить их, не дожидаясь «точки невозврата» в технологическом процессе производства работ. Будем рады любым конструктивным замечаниям и предложениям на данном этапе», — резюмировал глава Валерий Шигашев.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.