Игра в гольф и лабораторная работа: педагоги Чувашии делятся впечатлениями от съемок программы «Передача знаний»

Команда во главе с учителем из новочебоксарской школы №12 Василисой Егоровой приняла участие в телевизионном конкурсе «Передача знаний». В проекте участвуют педагоги из разных регионов России. Их капитаны — финалисты Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2021».

Ведущие Александр Пряников и Татьяна Геворкян предлагают игрокам ответить на разные вопросы из школьной программы, поделиться секретами профессии, рассказать о педагогических фишках.

«В процессе съемки я испытывала разные чувства: волнение, удивление, радость. Неизгладимое впечатление оставил конкурс «Лабораторная работа», где нам нужно было добыть огонь с помощью батарейки. Не хотелось сдаваться. Очень хотелось выполнить все на сто процентов, так как мы привыкли делать это в нашей работе.

Участие в телевизионной викторине — это в какой-то мере историческое событие для меня. Хочу ли я еще участвовать в подобных съемках? Определенно, да», — призналась участница нашей команды педагогов Наталия Семушина.

Коллегу поддержала и учитель географии и экономики новочебоксарского лицея № 18 Ирина Корбанова: «Получила массу приятных впечатлений, ощущений и эмоций от участия в игре. Особенно всплеск адреналина испытала во время спортивного конкурса «Игра в гольф!» Это что-то невероятное и незабываемое!!! Мышцы на ногах начали болеть сразу после игры и ещё неделю напоминали мне о ней! Большое спасибо за организацию и проведение игры для педагогов!»

Напомним, в преддверии 2023 года, объявленного в России Годом педагога и наставника, на канале «Россия-Культура» стартовал телевизионный конкурс «Передача знаний». Съёмки проходили в августе. А уже 4 сентября зрители смогли увидеть премьеру первой на российском телевидении профессиональной игры учителей. Программа будет выходить на канале «Россия – Культура» еженедельно по воскресеньям. Консультантом игроков выступил министр просвещения России Сергей Кравцов.