За достижение высоких результатов в учебе и дополнительном образовании талантливым и одаренным детям назначены именные стипендии главы Шумерлинского муниципального округа. 6 сентября их чествовал глава администрации Лев Рафинов.

«Ребята, от всей души желаю вам новых стремлений и побед, оставайтесь всегда такими же сообразительными и талантливыми. Очень рад поздравить вас с назначением именной стипендии в самом начале учебного года», — сказал, обращаясь к стипендиатам, Лев Рафинов.



Именных стипендий главы Шумерлинского муниципального округа в размере 500 рублей удостоились обучающиеся Алгашинской школы Татьяна Ефремова и Ирина Николаева, Шумерлинской школы — Дарья Громова, Юманайской школы — Анжела Абрамова, Ходарской школы — Ксения Данилова и Елена Уляндина, Егоркинской школы — Анастасия Сапожникова, Саланчикской детской музыкальной школы им. В.А. Павлова — Виктория Абрамова, спортивной школы им. олимпийского чемпиона В.Н. Ярды — Анастасия Ефимова и Максим Ефимов.

Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.