Жители Чувашии могут освоить новые востребованные цифровые профессии

Этой осенью стартуют два новых образовательных ИТ-проекта для школьников и студентов. Ученики 8-11 классов нашей республики смогут изучить современные языки программирования в рамках проекта «Код Будущего» (двухлетние курсы в офлайн- и онлайн-форматах), а студенты – получить цифровую профессию параллельно с основным обучением. При этом проект «Цифровые кафедры» рассчитан не только на будущих айтишников, но и на ребят из других сфер деятельности. Все они получат диплом о переподготовке гособразца.

К 2030 году «Код будущего» подарит новые знания 1,2 миллионам школьников, а дополнительное ИТ-образование получат 900 тысяч студентов.

«Конечно, очень здорово, когда запускаются новые федеральные проекты, направленные на подготовку квалифицированных специалистов для ИТ-отрасли уже со школьной скамьи. Также можно только приветствовать появляющуюся у студентов вузов возможность освоить цифровые профессии, даже если их основная специальность далека от этой сферы. ИТ-бизнес Чувашии активно участвует в реализации таких образовательных инициатив. Так, буквально на прошлой неделе благодаря поддержке компании ИСЕРВ открылся первый в республике ИТ-класс в школе №1 в Цивильске, где ребята смогут попробовать свои силы в программировании, получить актуальные знания и востребованные на рынке труда навыки. Уверен, общими усилиями, стимулируя интерес школьников и студентов к математике и информатике, направляя их способности в нужное русло, мы сможем обеспечить потребности отечественной экономики в профессиональных кадрах», – отметил руководитель Ассоциации «ИТ-кластер Чувашской Республики» Владимир Лидерман.

Нужно отметить, что в России цифровые образовательные проекты запущены не только для подрастающего поколения. Предусмотрены образование для госслужащих, повышение квалификации преподавателей и субсидированное обучение по ИТ-специальностям жителям страны независимо от их возраста и основной профессии. В рамках проекта «Цифровые профессии» получить новые знания со скидкой до 100% может практически любой.