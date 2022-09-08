В Шумерле чествовали лучших из лучших

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню города Шумерли, продолжаются. Сегодня в Центре детского творчества состоялась церемония награждения достойных шумерлинцев. В торжественном вечере принимали участие глава администрации города Валерий Шигашев, депутаты городского Собрания депутатов, работники предприятий и организаций и юные артисты, создававшие праздничную атмосферу в зале.

В начале мероприятия состоялось чествование победителей городского конкурса «На лучшее озеленение и благоустройство». В направлении «Озеленение и благоустройство территории учреждения социальной сферы в границах предоставленного участка, а также прилегающей территории» 1- место присуждено детскому саду «Золотой ключик». В направлении «Оформление цветников и уголков отдыха» победителем признан детский сад «Сказка», на 2-м месте — детский сад «Рябинушка», на 3-м — детский сад «Колокольчик» и Центр детского творчества. Представителей учреждений, поднимавшихся на сцену, встречали громкими аплодисментами.

Добрых слов в свой адрес удостоились шумерлинцы, чьи фотографии будут находиться в течение года на городской Доске почета. Они проявили себя в самых разных сферах, внесли немалый вклад в развитие Шумерли.

Церемония награждения продолжилась вручением Почётных грамот г. Шумерли и благодарностей администрации города.

С праздником вас, шумерлинцы! С получением заслуженных наград!

Т. Александрова.







