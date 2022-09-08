Безопасность граждан в приоритете

7 сентября в преддверии Дня города состоялось торжественное мероприятие на детской спортивной многофункциональной площадке по адресу: ул. Карла Маркса, д. 13 и д. 15. Оно было организовано силами обучающихся и учителей школы № 3.

Главными гостями праздника стали депутаты Госсовета Чувашской Республики Виктор Горбунов и Сергей Мельников, глава города — председатель Собрания депутатов города Шумерли Сергей Яргунин, а также жильцы этих многоквартирных домов.

В рамках программы «Безопасный город» жителям данного микрорайона депутатами Госсовета Чувашской Республики был подарен элемент принудительного снижения скорости транспортных средств.

«Выражаем благодарность депутатам С.В. Мельникову и В.А. Горбунову за содействие и помощь в решении столь важного для нас вопроса. Нам очень приятно и радостно осознавать, что рядом есть люди, готовые всегда помочь, — выразила слова благодарности одна из жительница микрорайона Е. Тимофеева.

Гости отметили, что безопасность граждан для них в приоритете. Каждый двор Шумерли должен быть оборудован такими детскими площадками, а главное быть безопасным.



Школа № 3.