Суперфиналы чемпионатов России по шахматам: презентована форма волонтеров

В ходе заключительного заседания оргкомитета по организации и проведению Суперфиналов чемпионатов России по шахматам была презентована форма волонтеров.

Комплект формы, выполненный в сиренево-фиолетовых цветах, включает в себя футболку поло с длинным рукавом и бейсболку. Спереди изображены герб Чувашии и логотип регионального Минспорта, а сзади – название соревнований. Нижний край поло обрамляет шахматная доска с фигурами. На бейсболку белого цвета нанесена надпись «волонтер».

Напомним, Суперфиналы 75-го чемпионата России среди мужчин и 72-го чемпионата России среди женщин пройдут с 10 по 22 сентября в Чебоксарах в рамках проекта «Шахматы в музеях», который совместно реализуют ФШР и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Местом проведения станет Чувашский государственный художественный музей.

Минспорта Чувашии.