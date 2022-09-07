В Шумерле ребенку-сироте вручили ключи от благоустроенной квартиры

Новоселье – событие для каждого человека, безусловно, радостное. Тем более, что нынешний обладатель квартиры с нетерпением его ждали. Свой уголок, в котором можно начинать строить большую семью, появился у жителя города Шумерли, относящегося к категории детей-сирот.

7 сентября состоялось счастливое событие — вручение ключей от благоустроенной квартиры. Заветные ключи получил молодой парень Артём, относящийся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

С этим знаменательным событием молодого человека поздравила и.о. заместителя главы администрации – начальника отдела образования, молодежной и социальной политики Александра Лобочкова.

В ответ счастливый обладатель новой квартиры выразил свои слова признательности.

…Жилье определяет многое в жизни. Это стабильность в семье и в работе. И уже не зачем человеку искать счастье на чужбине, если родной город может обеспечить ему надежность и уверенность в завтрашнем дне. Ведь как говорится в народе, мой дом — моя крепость.

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