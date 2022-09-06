IТ-специалисты предупреждают: при использовании VPN подумайте дважды

Эксперты отмечают, что уязвимы как устройства на Android, так и на iOS. Так, руководитель департамента интеграционных решений ООО «КСБ-СОФТ» Михаил Шипицын считает, что сервисы VPN нацелены на граждан, не знающих тонкостей их настройки.

«Когда гражданин подключает сервис VPN, неважно платный или бесплатный, он доверяет свои персональные данные. Если пользователи сервисов VPN готовы принимать эти риски, то это их выбор. Значит, они готовы доверить свои персональные данные незнакомым людям, которые могут сделать с ними все, что угодно. Если же вы не пользовались сервисами VPN, но планируете, то подумайте дважды», — рекомендует Михаил Шипицын.

Ведущий специалист по технической защите информации чувашского «Центра информационных технологий» Альберт Александров также уверен, что использовать VPN-сервисы неудобно, а главное небезопасно: «VPN-сервисы позволяют обойти преграды, которые ставит государство для зашиты информационного поля. Но никто не поручится за вашу безопасность в Интернете».

Между тем, россияне начали отказываться от VPN. По данным исследования социальной сети TenChat, пятая часть жителей страны уже воздерживаются от использования этих сервисов.