33 школы Чувашии получат методическую поддержку и набор инвентаря в рамках реализации Всероссийского проекта «Футбол в школе»

Российский футбольный союз начинает новый учебный год в рамках федерального проекта «Футбол в школе». С 1 сентября к инициативе РФС присоединились 2150 школ из 48 регионов страны. В футбольных уроках примут участие до 400 тысяч детей.



Чувашия в числе регионов, где реализуется проект «Футбол в школе». В прошлом учебном году 7 школ Чувашской Республики реализовывали проект из Вурнарского района и гг. Алатырь, Новочебоксарск, Шумерля, Чебоксары. В этом году году отбор прошли 33 школы. Всего было подано 55 заявок.

Каждая из школ получит от РФС методическую поддержку и набор инвентаря, в том числе мячи, разработанные и изготовленные специально для проекта. Первая партия мячей – более 12 тысяч штук — уже прибыла в Россию из Пакистана и в ближайшие дни будет доставлена из Москвы в регионы страны, в том числе в самые труднодоступные уголки Сибири, Севера и Дальнего Востока.

До конца октября 2022 года школьники получат от РФС в общей сложности 80 тысяч новых мячей, 57,5 тысяч манишек, 2 тысячи фишек, 6 тысяч сумок для мячей, 2,7 тысяч насосов, 30 тысяч конусов и другой инвентарь. Наборы для каждой школы будут сформированы в зависимости от количества учеников.

«Футбол в школе» — проект РФС, который помогает приобщить детей к игре в футбол. Он состоит из пяти элементов — проведение футбольных уроков физкультуры, организация на базе школ секций, обучение и поддержка учителей, проведение всероссийского фестиваля «Футбол в школе» и соревнований в рамках Школьной футбольной лиги, которая будет запущена в 2023 году.

Отдельным направлением «Футбола в школе» также станет подпроект «Футбол для девочек». Благодаря подготовленным в РФС образовательному курсу и методическим материалам, учителя смогут выстроить отдельную работу по привлечению девочек к занятиям футболом и проводить для них фестивали и различные активности.

Пилотный сезон «Футбола в школе» стартовал в 2021 году в 150 школах из 8 регионов России.

Минобразования Чувашии.