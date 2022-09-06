10 сентября состоится пресс-конференция, посвященная старту Суперфиналов чемпионатов России по шахматам

10 сентября на базе Чувашского государственного художественного музея состоится пресс-конференция для представителей СМИ. Мероприятие будет посвящено старту Суперфиналов 75-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 72-го чемпионата России по шахматам среди женщин, которые пройдут в Чувашии с 10 по 22 сентября.

Ожидается, что в пресс-конференции примут участие депутат Государственной Думы РФ, председатель оргкомитета Суперфиналов Анатолий Аксаков, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров, исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Марк Глуховский, многократный чемпион мира, депутат Государственной Думы РФ, вице-президент ФШР Анатолий Карпов, член Наблюдательного совета ФШР, издатель журнала «64 — Шахматное обозрение» Игорь Бурштейн, участники Суперфиналов — двукратный чемпион России, чемпион Европы, победитель командного чемпионата мира в составе сборной России Евгений Томашевский и четырехкратная чемпионка России, трехкратная чемпионка Европы, трёхкратная победительница Всемирных шахматных Олимпиад, победительница чемпионата мира и шестикратная победительница чемпионата Европы в составе сборной России Валентина Гунина.

Начало пресс-конференции — в 15:00. На пресс-конференцию и открытие допускается только аккредитованная пресса.

Аккредитационные бейджи можно будет получить в Чувашском государственном художественном музее с 14:20.

Церемония открытия Суперфиналов пройдет 10 сентября в Чувашской государственной филармонии. Начало — в 18:30, сбор прессы — с 17:30.

Минспорта Чувашии.