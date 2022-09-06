Учредитель и организатор конкурса: Союз женщин России - https://wuor.ru/

Партнеры конкурса:

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - https://digital.gov.ru/ru/

Министерство экономического развития Российской Федерации - https://www.economy.gov.ru/

Союз журналистов России - https://ruj.ru/

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова - https://www.msu.ru/

Региональные отделения Союза женщин России - https://wuor.ru/regions/

Информационные партнеры конкурса:

журнал «Журналист» - https://jrnlst.ru/

журнал «Журналистика и медиарынок» - http://www.jourmedia.ru/

Конкурс направлен на продвижение позитивного образа современной женщины в СМИ, привлечение внимания к освещению деятельности Союза женщин России и его региональных отделений.

На конкурс принимаются работы представителей средств массовой информации, а также внештатных авторов СМИ: статьи, интервью, репортажи, очерки и другие журналистские материалы, опубликованные в печатных СМИ, на веб-сайтах за период с 15 мая по 15 декабря 2022 года.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:

«Женщина и ее дело»

Журналистские работы, посвященные женщинам-предпринимателям, достигшим успеха в бизнесе, женщинам редких профессий, уникальных достижений и увлечений.

«Преодоление»

Журналистские работы, посвященные преодолению женщинами трудных жизненных ситуаций.

«Нет предела совершенству»

Журналистские работы о женщинах, добившихся успехов в науке, творчестве, спорте, искусстве, общественной деятельности.

«Хозяйки села»

Журналистские работы, посвященные женщинам с интересными судьбами, живущими и работающими в сельской местности.

«Много — не мало»

Журналистские работы, посвященные жизненному укладу и секретам родительского воспитания в большой семье.

«Всегда в форме»

Журналистские работы, посвященные женщинам в погонах, представительницам силовых структур.

«И в будни, и в праздники»

Фотографии женщин в работе и повседневных заботах, в кругу семьи, спорте, творчестве, общении с природой.

Союз женщин России формирует жюри конкурса в составе: представителей Союза журналистов России и медиасферы, министерств и ведомств, Союза женщин России и творческих объединений.

Победители конкурса определяются в каждой номинации и награждаются дипломами «Победитель Всероссийского конкурса журналистов «ИМЯ ЕЙ — ЖЕНЩИНА!» — 2022 и специальным призом.

Лауреаты конкурса награждаются дипломами «Лауреат Всероссийского конкурса журналистов «ИМЯ ЕЙ — ЖЕНЩИНА!»-2022.

Чествование победителей конкурса проводится в Москве с участием представителей органов государственной власти, общественных деятелей и СМИ, партнеров Союза женщин России.

Лучшие работы будут опубликованы в журнале «Союз женщин России» - https://wuor.ru/media/journal/ и на информационных ресурсах партнеров конкурса.

Конкурсные материалы (не более 3-х от одного автора), опубликованные в печатных СМИ, принимаются в виде PDF-файлов или в виде ссылок на опубликованные материалы с корректным указанием СМИ и обязательно дублируются в формате word.

Материалы веб-сайтов – в виде ссылок и обязательно дублируются в формате word.

К конкурсным материалам необходимо приложить заполненную заявку (исключительно в формате word). На каждую номинацию оформляется отдельная заявка.

Язык публикаций – русский.

К рассмотрению не принимаются материалы, представленные не в полном объеме, а также содержащие 50 и более процентов текста, являющегося перепечаткой из других средств массовой информации.

Положение о конкурсе «ИМЯ ЕЙ — ЖЕНЩИНА!» — 2022 и форма Заявки конкурсанта.

Материалы конкурсных работ и заявка направляются в Союз женщин России на электронную почту konkurs-wuor@yandex.ru до 15 декабря 2022 года (включительно).

Координатор конкурса - Аленина Надежда Владимировна, советник Председателя Союза женщин России, шеф-редактор журнала «Союз женщин России».

Союз женщин России.