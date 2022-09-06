Учредитель и организатор конкурса: Союз женщин России - https://wuor.ru/
Партнеры конкурса:
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - https://digital.gov.ru/ru/
Министерство экономического развития Российской Федерации - https://www.economy.gov.ru/
Союз журналистов России - https://ruj.ru/
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова - https://www.msu.ru/
Региональные отделения Союза женщин России - https://wuor.ru/regions/
Информационные партнеры конкурса:
журнал «Журналист» - https://jrnlst.ru/
журнал «Журналистика и медиарынок» - http://www.jourmedia.ru/
Конкурс направлен на продвижение позитивного образа современной женщины в СМИ, привлечение внимания к освещению деятельности Союза женщин России и его региональных отделений.
На конкурс принимаются работы представителей средств массовой информации, а также внештатных авторов СМИ: статьи, интервью, репортажи, очерки и другие журналистские материалы, опубликованные в печатных СМИ, на веб-сайтах за период с 15 мая по 15 декабря 2022 года.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
- «Женщина и ее дело»
Журналистские работы, посвященные женщинам-предпринимателям, достигшим успеха в бизнесе, женщинам редких профессий, уникальных достижений и увлечений.
- «Преодоление»
Журналистские работы, посвященные преодолению женщинами трудных жизненных ситуаций.
- «Нет предела совершенству»
Журналистские работы о женщинах, добившихся успехов в науке, творчестве, спорте, искусстве, общественной деятельности.
- «Хозяйки села»
Журналистские работы, посвященные женщинам с интересными судьбами, живущими и работающими в сельской местности.
- «Много — не мало»
Журналистские работы, посвященные жизненному укладу и секретам родительского воспитания в большой семье.
- «Всегда в форме»
Журналистские работы, посвященные женщинам в погонах, представительницам силовых структур.
- «И в будни, и в праздники»
Фотографии женщин в работе и повседневных заботах, в кругу семьи, спорте, творчестве, общении с природой.
Союз женщин России формирует жюри конкурса в составе: представителей Союза журналистов России и медиасферы, министерств и ведомств, Союза женщин России и творческих объединений.
Победители конкурса определяются в каждой номинации и награждаются дипломами «Победитель Всероссийского конкурса журналистов «ИМЯ ЕЙ — ЖЕНЩИНА!» — 2022 и специальным призом.
Лауреаты конкурса награждаются дипломами «Лауреат Всероссийского конкурса журналистов «ИМЯ ЕЙ — ЖЕНЩИНА!»-2022.
Чествование победителей конкурса проводится в Москве с участием представителей органов государственной власти, общественных деятелей и СМИ, партнеров Союза женщин России.
Лучшие работы будут опубликованы в журнале «Союз женщин России» - https://wuor.ru/media/journal/ и на информационных ресурсах партнеров конкурса.
Конкурсные материалы (не более 3-х от одного автора), опубликованные в печатных СМИ, принимаются в виде PDF-файлов или в виде ссылок на опубликованные материалы с корректным указанием СМИ и обязательно дублируются в формате word.
Материалы веб-сайтов – в виде ссылок и обязательно дублируются в формате word.
К конкурсным материалам необходимо приложить заполненную заявку (исключительно в формате word). На каждую номинацию оформляется отдельная заявка.
Язык публикаций – русский.
К рассмотрению не принимаются материалы, представленные не в полном объеме, а также содержащие 50 и более процентов текста, являющегося перепечаткой из других средств массовой информации.
Положение о конкурсе «ИМЯ ЕЙ — ЖЕНЩИНА!» — 2022 и форма Заявки конкурсанта.
Материалы конкурсных работ и заявка направляются в Союз женщин России на электронную почту konkurs-wuor@yandex.ru до 15 декабря 2022 года (включительно).
Координатор конкурса - Аленина Надежда Владимировна, советник Председателя Союза женщин России, шеф-редактор журнала «Союз женщин России».
Союз женщин России.