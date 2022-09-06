Меры безопасности в период осенней рыбалки

Осень – опасная пора, как для судоводителей, так и для рыбаков, ведь световой день становится значительно короче, а навигацию могут затруднить частые туманы и ветра.

Опытные рыбаки очень любят осеннюю рыбалку, ведь поймать рыбу становится довольно непросто, им приходится придумывать новые способы ловли, а в этом и кроется спортивный азарт, ведь чем труднее добыть рыбу, тем интереснее процесс рыбалки. Однако такая рыбалка таит в себе немало опасностей. Осенью температура воды составляет всего 7-8 градусов, и если лодка перевернется, рыбак окажется в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз, а холодная вода будет сковывать движения. Спасти в такой ситуации бывает довольно трудно.

Во избежание несчастных случаев на воде напоминаем о мерах предосторожности.

Нужно помнить о том, что нельзя:



— рыбачить в лодке далеко от берега людям, не умеющим плавать;



— спать, находясь на борту маломерного судна;



— держать на водоеме лодку боком к сильному ветру или волне;



— употреблять спиртное — даже слабоалкогольные напитки могут повлечь потерю контроля над собой, и стать причиной беды.



Если лодка опрокинулась, рекомендуется ухватиться за неё и, работая ногами, вывести ее на мель. Ни в коем случае не пытайтесь забраться на перевернувшуюся лодку, так как она может снова перевернуться, ударив или накрыв вас при этом.

Судоводители должны соблюдать требования правил безопасности при эксплуатации маломерных судов, а именно:

— время выхода в плавание и прибытие к месту назначения рассчитывать на светлое время суток. В условиях ограниченной видимости существует вероятность столкновения с плавучим (с подводным) препятствием или налететь на перекаты, отмели, каменистые образования;

— отправляясь даже в короткое плавание, уточните прогноз погоды;

— обратите внимание на силу и направление ветра — от этого зависит высота волны, причем на различных участках она может быть разной;

— необходимо проверить запасы топлива, исправность судна и его механизмов;

— проверить укомплектованность плавательных средств согласно нормам снабжения, наличие спасательных жилетов по количеству человек, находящихся в лодке;

— ознакомиться по карте с предстоящим маршрутом движения, наличием возможных мест убежища.

Каждому судоводителю, собирающемуся выехать на водоем, необходимо помнить следующее:

— если судно подлежит регистрации, оно должно быть зарегистрировано.

— судно должно быть технически исправно.

— судно должно пройти техническое освидетельствование.

В случае, если судно подлежит регистрации, необходимо иметь удостоверение на право управления маломерным судном.

— судоводитель обязан проводить инструктаж с пассажирами по правилам безопасного поведения во время движения на маломерном судне. Во время движения судна нельзя стоять и перемещаться по лодке.

— эксплуатировать маломерное судно следует в надетых спасательных жилетах.

Помните, пренебрежение мерами предосторожности может привести к несчастному случаю, заканчивающемуся, порой, трагедией!

Будьте внимательны и осторожны! Единый телефон спасения: «01» (при наборе с мобильного телефона – «112»).

Фото взято с официального сайта Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл.

Источник: cap.ru.