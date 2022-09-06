Меры безопасности в период осенней рыбалки

Осень – опасная пора, как для судоводителей, так и для рыбаков, ведь световой день становится значительно короче, а навигацию могут затруднить частые туманы и ветра.
Опытные рыбаки очень любят осеннюю рыбалку, ведь поймать рыбу становится довольно непросто, им приходится придумывать новые способы ловли, а в этом и кроется спортивный азарт, ведь чем труднее добыть рыбу, тем интереснее процесс рыбалки. Однако такая рыбалка таит в себе немало опасностей. Осенью температура воды составляет всего 7-8 градусов, и если лодка перевернется, рыбак окажется в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз, а холодная вода будет сковывать движения. Спасти в такой ситуации бывает довольно трудно.
Во избежание несчастных случаев на воде напоминаем о мерах предосторожности.
Нужно помнить о том, что нельзя:
— рыбачить в лодке далеко от берега людям, не умеющим плавать;
— спать, находясь на борту маломерного судна;
— держать на водоеме лодку боком к сильному ветру или волне;
— употреблять спиртное — даже слабоалкогольные напитки могут повлечь потерю контроля над собой, и стать причиной беды.
Если лодка опрокинулась, рекомендуется ухватиться за неё и, работая ногами, вывести ее на мель. Ни в коем случае не пытайтесь забраться на перевернувшуюся лодку, так как она может снова перевернуться, ударив или накрыв вас при этом.
Судоводители должны соблюдать требования правил безопасности при эксплуатации маломерных судов, а именно:
— время выхода в плавание и прибытие к месту назначения рассчитывать на светлое время суток. В условиях ограниченной видимости существует вероятность столкновения с плавучим (с подводным) препятствием или налететь на перекаты, отмели, каменистые образования;
— отправляясь даже в короткое плавание, уточните прогноз погоды;
— обратите внимание на силу и направление ветра — от этого зависит высота волны, причем на различных участках она может быть разной;
— необходимо проверить запасы топлива, исправность судна и его механизмов;
— проверить укомплектованность плавательных средств согласно нормам снабжения, наличие спасательных жилетов по количеству человек, находящихся в лодке;
— ознакомиться по карте с предстоящим маршрутом движения, наличием возможных мест убежища.
Каждому судоводителю, собирающемуся выехать на водоем, необходимо помнить следующее:
— если судно подлежит регистрации, оно должно быть зарегистрировано.
— судно должно быть технически исправно.
— судно должно пройти техническое освидетельствование.
В случае, если судно подлежит регистрации, необходимо иметь удостоверение на право управления маломерным судном.
— судоводитель обязан проводить инструктаж с пассажирами по правилам безопасного поведения во время движения на маломерном судне. Во время движения судна нельзя стоять и перемещаться по лодке.
— эксплуатировать маломерное судно следует в надетых спасательных жилетах.
Помните, пренебрежение мерами предосторожности может привести к несчастному случаю, заканчивающемуся, порой, трагедией!
Будьте внимательны и осторожны! Единый телефон спасения: «01» (при наборе с мобильного телефона – «112»).
Фото взято с официального сайта Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл.
Источник: cap.ru.