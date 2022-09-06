В микрорайонах Шумерли проходят праздничные мероприятия

В Шумерле стартовали праздничные мероприятия, посвященные 106-летию города. Сегодня вечером сразу на трех площадках были организованы творческие программы. Одна из них — для жителей микрорайона «Центр» — проходила во дворе дома № 33 по ул. Интернациональной. Этим летом двор заметно преобразился. Здесь был проложен новый асфальт, оборудовано уличное освещение. Жители дома уже успели оценить перемены к лучшему. А сегодня их увидели и гости праздничной программы.

Горожан, проживающих в центре, с наступающим Днем города поздравили глава Шумерли Сергей Яргунин, зав. детским садом № 16 «Рябинушка» Вероника Федулова и управделами администрации города Ольга Краснова. Они пожелали всем всего наилучшего, а родному городу — процветания! Гости выразили уверенность, что будущее Шумерли в надёжных руках нашей активной молодёжи! Яркими выступлениями собравшихся порадовали учащиеся и педагоги школы № 3. Танцевать на новеньком асфальте было одно удовольствие!

Большинство жителей дома предпочли смотреть концерт из окон, что не помешало им получить заряд хорошего настроения.

Т. Александрова.







