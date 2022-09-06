ВВП России к 2030 году увеличится на 17% по сравнению с 2021 годом

При этом реальные доходы населения за данный период вырастут на 20%. Произойдет это в случае реализации целевого сценария «ускоренная адаптация». С соответствующим прогнозом выступил министр экономического развития Максим Решетников, передает газета «Ведомости».

Позитивную динамику в первую очередь должен обеспечить внутренний рост – как потребительский, так и инвестиционный. При этом у министерства есть три сценария: инерционный, стрессовый и целевой. Инерционный сценарий вытекает из логики санкций и связанных с ними ограничений. Он предполагает не только более глубокий провал в 2022–2023 гг., но и снижение потенциальных темпов роста. Стресс-сценарий подразумевает одновременное ухудшение состояния мировой экономики и резкое ужесточение санкционного давления.

По словам источников газеты, к 2030 г. правительство ожидает серьезных изменений структуры экономики: доля экспортно-ориентированных отраслей сократится, что компенсируется увеличением доли обрабатывающих отраслей, ориентированных на внутренний рынок, а также IT, строительства, туризма, культуры, здравоохранения, образования.

Достичь намеченных темпов роста планируется с помощью новой социально-экономической программы. В стратегию действий включены развитие транспортно-логистической инфраструктуры под новые потребности в экспорте и импорте, поддержка проектов импортозамещения, обеспечение технологической самостоятельности через отечественные разработки и создание собственного программного обеспечения. В списке также поддержка частной инвестактивности, развитие регионов и социальной сферы, повышение гибкости рынка труда и другие шаги.

Все представленные сценарии исходят из текущего состояния ситуации – санкционного давления и понимания того, какие наборы проектов и мер экономической политики могут быть реализованы в ближайшей перспективе, отметил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. По его словам, целевой сценарий предполагает, что к 2025 г. Россия выйдет на уровень 2021 г. При этом в качестве наиболее вероятного сценария развития он назвал вариант между ускоренной адаптацией и инерционным сценарием. Последний предполагает, что при ухудшении санкционных условий к 2030 г. Россия все равно будет иметь плюс 8–10% ВВП к уровню 2021 г.

Вполне реальным называет темп роста в 17% главный экономист «Ренессанс капитала» по России и СНГ Софья Донец, считая российскую экономику существенно стрессоустойчивой. Целевой сценарий, по ее словам, требует большой работы правительства, для экономики нужны подстройка и госстимулы. Развитие событий, подчеркнула Донец, будет зависеть и от степени сепарации с мировыми рынками.