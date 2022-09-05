Педагоги Чувашии болеют за полуфиналистов телешоу «Классная тема! »

Завершился первый отборочный этап участников передачи на телеканале «Россия 1» – в ней выберут самого классного учителя страны. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина и Минпросвещения России при информационной поддержке VK.

Полуфиналисты шоу «Классная тема» опередили нескольких тысяч педагогов из всех регионов страны, а также из Донецкой и Луганской Народных республик. В число участников нового этапа вошли как молодые учителя, так и специалисты со стажем.

Семь педагогов, которые выйдут в финал, выступят в гранд-шоу «Классная тема!» Их учениками станут известные ученые, космонавты, музыканты, популярные артисты театра и кино. Победитель шоу получит приз – авторскую программу на федеральном телеканале.

«Замечательно, что на телевидении появилось шоу с участием учителей! И я рада, что среди полуфиналистов есть преподаватели истории – этот предмет необходимо популяризировать, ведь именно история по-настоящему знакомит детей с родной страной и учит делать выводы, – подчеркнула участник конкурса – учитель истории, заместитель директора новочебоксарской средней школы №9 города Лариса Ильина. – Желаю коллегам-историкам успешного выступления в конкурсе!»

Проект «Классная тема» на телеканале «Россия 1» призван представить самых ярких педагогов нашего времени. Семь учителей-лидеров выступят в финальном гранд-шоу и проведут, возможно, самый увлекательный урок в своей карьере.

С полуфиналистами конкурса «Классная тема!» можно ознакомиться в сообществе проекта в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/klassnayatemashow