Олег Николаев объявил 2023-й Годом счастливого детства

Следующий год в Чувашии будет посвящен счастливому детству, следует из указа, подписанного главой республики Олегом Николаевым.

В документе говорится, что это сделано для обеспечения благополучного и безопасного детства, а также предоставления юным жителям республики равных возможностей для гармоничного развития и самореализации. К тому же Год счастливого детства станет логическим дополнением Году педагога и наставника, объявленному на следующий год президентом страны Владимиром Путиным.

Правительству Чувашии предстоит утвердить состав организационного комитета, а также разработать и утвердить план основных тематических мероприятий, которые пройдут в республике в следующем году.

чувашинформ.рф