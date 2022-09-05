Во II Всероссийском форуме классных руководителей примут участие 12 педагогов из Чувашии

Масштабное мероприятие пройдёт в октябре в Москве. В этом году аудитория участников расширилась. Помимо классных руководителей в форуме принимают участие кураторы групп учреждений профессионального образования.

Предварительно педагогам пришлось пройти несколько отборочных этапов. В итоге из 64 тысяч педагогов со всей страны только 1300 прошли конкурсные испытания и были приглашены в Москву. Среди них – 12 преподавателей из Чувашии.

Как признался учитель чебоксарской школы № 55 Игорь Гусев, за результаты отборочного этапа он не переживал. Представил на суд жюри свои лучшие наработки. Молодой педагог обучает школьников китайскому языку. В своей работе использует технологию запоминания слов memory card и мнемотехнику, сам разрабатывает и проводит квест-игры.

«На форуме ожидаю увидеть экспертов, идеи и опыт которых, помогут мне иначе посмотреть на образовательный и воспитательный процесс. Ну и конечно, буду раз познакомиться с коллегами из других регионов России, обменяться профессиональным опытом и продуктивно провести время на форуме классных руководителей», — подчеркивает молодой человек.

Коллегу поддерживает и учитель гимназии №1 г. Мариинский Посад Алёна Тимофеева, которая также в октябре отправится в Москву на форум.

«Форум – это возможность обмена опытом с классными руководителями, интересное общение с коллегами из разных регионов России и креативные решения. А возможность совершенствоваться и получить новые знания для профессионального и личностного саморазвития», — признаётся она.

В этот раз на форум пригласили и кураторов групп учреждений профессионального образования. Александр Федотов один из трехсот счастливчиков.

«Мне кажется, что подобные мероприятия помогают оптимизировать работу педагогов, поймать одну волну, которая сближает и детей, и их наставников. Уверен, что ФКР станет для меня ярким событием», — делится преподаватель физкультуры и ОБЖ «Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции».

Напомним, что I Всероссийский форум классных руководителей прошёл год назад в Москве. Тогда в нём приняли участие 1000 педагогов из всех регионов страны.







