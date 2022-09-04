5 санаториев и 13 отелей Чувашии участвуют в программе туристического кэшбека

Ростуризм запустил осеннее окно продаж туров и проживания по программе туристического кешбэка. Продажи стартовали 25 августа и продлятся до 10 сентября включительно. Если запланированная на кешбэк сумма будет выбрана туристами раньше завершения окна продаж, то продажи будут остановлены досрочно. А если 10 сентября деньги будут оставаться, то период продаж будет продлен, заявили в Ростуризме. Отправиться в поездку с кешбэком можно будет с 1 октября и до 25 декабря. При этом в круиз можно будет поехать с 1 сентября и до окончания навигации. Одно из нововведений осеннего этапа программы – поездка должна включать минимум три ночевки. В рамках программы будут доступны различные форматы поездок – от коротких путешествий выходного дня до длительных туров.



«Чувашия не первый год поддерживает программу туристического кэшбека. Участниками федеральной инициативы в этот раз стали 5 санаториев и 13 отелей Чувашии. Благодаря Ростуризму выполняется одна из ключевых задач национального проекта — развитие внутреннего туризма», — рассказал министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов.



В программе принимают участие санатории «Волжанка», «Надежда», «Чувашия», «Чувашиякурорт», санаторно-курортный комплекс «Солнечный берег», отели «Ibis Чебоксары Центр», «ДИС», «Республика», «Манор-хаус» «Волга премиум отель», «Березки», «Россия», «People» и «Эльбрус», гостиницы «Атал» и «Чувашия», база отдыха «Усадьба «Жемчужная» и этноэкологический комплекс «Ясна», а также туроператоры «Мир экскурсий», «Городские легенды – агентство уникальных путешествий», Агентство по развитию туризма и индустрии гостеприимства Чувашской Республики.

Ознакомиться со всеми предложениями в рамках программы туристического кешбэка, а также со списком участников программы можно на официальном портале Мирпутешествий.РФ.



Минэкономразвития Чувашии.