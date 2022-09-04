В библиотеку – по пушкинской карте

Городская центральная библиотека им. Г.Н. Айги приглашает молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет на мероприятия, доступные по пушкинской карте.



Ближайшее мероприятие состоится уже 14 сентября. Творческая программа «…И городу дарю я эти строки», приуроченная к 106-летию со дня образования Шумерли, будет представлена на главной библиотечной площадке города по адресу: ул. Ленина, д. 8. Начало мероприятия в 14.00.

В любви к своей малой родине, к родному краю в своих стихах признаются Н. Левчук, Л. Кузнецова, А. Сасакин, С. Доночкин, Г. Клячкина, М. Шутилина, М. Колчин.



Мероприятие проводится для организованных групп.

Купить билеты на событие можно онлайн: https://vmuzey.com/event/tvorcheskaya-programma-i-gor. Справки по тел. 2-33-02.