Чувашия пишет Диктант Победы

Сегодня шумерлинцы вместе со всей страной принимали участие в патриотической акции «Диктант Победы». Для проведения диктанта в Шумерле было организовано 7 площадок на базе образовательных учреждений и 3 площадки в учреждениях культуры. На одной из них, в Центре детского творчества, диктанту предшествовало официальное открытие. Состоялся торжественный вынос знамени Победы; перед собравшимися выступили директор ЦДТ, председатель женсовета г. Шумерли, депутат городского Собрания Елена Голованова, депутат Алексей Жданович, секретарь правления Совета ветеранов Вооруженных Сил г. Шумерли Вячеслав Красильников. Они отметили значимость данного мероприятия, обратились к истории нашей великой страны. Всё это придало акции еще большую значимость и торжественность. А патриотичная песня в исполнении хора мальчиков гимназии № 8 вдохновила всех успешно справиться с заданиями.

До начала тестирования собравшиеся прошли подробный инструктаж. Им предстояло осилить 25 вопросов по истории Второй мировой войны. Возможно, знатокам они показались несложными, но обычные шумерлинцы задумались над ними всерьез. Участники акции вспомнили славные страницы нашего исторического прошлого, подвиг полководцев и воинов — героев Великой Отечественной войны.

Только в Центре детского творчества города Шумерли «Диктант Победы» объединил 38 участников и 12 волонтёров из числа юнармейцев, членов «Молодой гвардии» и тимуровцев. А сколько же их было в целом по стране? В числе участников были люди самых разных поколений. Они проверили свои знания и определили для себя новые направления развития.

Т. Александрова.







