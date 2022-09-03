Учебный процесс станет интересней

В рамках федерального проекта «Современная школа» в школе № 3 состоялось открытие Центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста».

Почетными гостями мероприятия стали депутат Госсовета Чувашии С.В. Мельников, заместитель начальника отдела образования, молодежной и социальной политики А.А. Лобочкова, депутаты Собрания депутатов В.А. Кровяков и А.А. Жданович, родительская общественность.



«Точка роста» сделает учебный процесс современным и занимательным. Благодаря центру появилась возможность не только отработать основной учебный материал по таким предметам, как химия, физика, биология, но и приобрести навыки работы в команде, подготовиться к участию в олимпиадах и конкурсах», — отметил директор школы С.В. Яргунин.



Гости посетили мастер-классы, подготовленные педагогами школы Н.В. Морозовой, О.В. Кутлеевой, Т.М. Колесниченко и В.В. Лассом с применением оборудования цифровых лабораторий по химии, биологии, нейротехнологиям, физике и робототехнике.



Старшеклассники — участники мастер-классов наглядно продемонстрировали работу цифровых датчиков во время экспериментов, рассказали о своих достижениях в проектной и научно-исследовательской деятельности и поделились планами на использование оборудования «Точки роста» для исследовательских проектов.



В работу «Точки роста» включаются инициативные педагоги, которые прошли дистанционное обучение и сумеют поддержать у детей интерес к учебе и научно-техническому творчеству. Благодаря такому центру обучающиеся школы № 3 смогут всесторонне развиваться, открывая для себя новые возможности.



Школа № 3.