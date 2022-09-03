Проект «МультEnglish»: увлекательно, весело и полезно

В Шумерле успешно стартовал второй этап образовательной программы для детей из малообеспеченных семей благотворительного фонда «Творчество детям».

Первый социальный проект «Образовательная программа для детей из малообеспеченных семей «МультEnglish»» получил грант от Фонда президентских грантов на своё развитие в 2020 году и был направлен на формирование интереса к изучению английского языка у юных шумерлинцев из многодетных и малообеспеченных семей. Проект обеспечил детей бесплатными занятиями по английскому языку и стал очень популярен в городе. С нового учебного года дети были готовы вновь посещать занятия, в связи с этим мы решили расширить проект и направить его на развитие мультипликации.



Второй проект благотворительного фонда «Творчество детям» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов в 2022 году, и с августа ребята уже начали углубленное изучение английского языка. В рамках реализации проекта планируется создание большего количества мультипликационных видеофайлов, по которым дети смогут самостоятельно выполнять домашние задания, а учителя смогут использовать мультфильмы на уроках. Также мультипликация оказывает положительное влияние на развитие коммуникативной компетенции учащихся.



По проекту планируется привлечение самих детей в качестве сценаристов и актёров. Для подготовки к съемкам мультипликационных фильмов дети должны иметь хорошее произношение и актёрские способности, которым их будут обучать привлекаемые по проекту педагоги. Мультфильмы на английском языке можно будет увидеть на рутюб-канале студии детского телевидения «Прожектор» и в группах благотворительного фонда «Творчество детям» в социальных сетях.



Работа предстоит большая и серьезная, надеемся, что не подведём своих учеников и создадим вместе с ними новое мультипликационное направление по изучению английского языка.

Ю. Жданович, руководитель проекта.