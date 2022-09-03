Гонка длиною в жизнь

Сама жизнь Валерия Николаевича и есть реальное воплощение легенды о мальчике из сельской глубинки, своим безмерным трудом и талантом достигшем запредельной высоты. За это, а также за удивительную человечность в повседневном общении с людьми его до сих пор продолжает уважать народ.

А ведь поначалу ничего не предвещало великого будущего Валерия Ярды. Он с малых лет остался с матерью, Таисией Илларионовной, без отца. Жили очень скромно в комнате общежития. Именно из-за тяжелых материальных условий мать отправила Валеру в школу-интернат в поселок Саланчик, где Ярды попал в руки учителя физкультуры Владимира Поликарпова, увлекавшегося на досуге бегом. И по его примеру паренек начал бегать.



Вскоре Валерий, которому врач из-за хилого здоровья категорически запрещал участвовать в соревнованиях, стал чемпионом школы по кроссу, а затем — и Шумерлинского района. А в начале 1960-х годов Валера в беседе с кем-то из взрослых попросил купить ему велосипед, чтобы в выходные дни ездить из интерната домой к матери. И этот факт, в конце концов, решил судьбу будущего чемпиона.



В 1967 году, перебравшись по совету знакомых тренеров в Ригу, Ярды стал чемпионом Латвии по велогонкам, попал в поле зрения главного тренера сборной СССР Виктора Капитонова. В 1968-м — показал лучший результат среди наших гонщиков на Олимпийских играх в Мехико. В 1970-м — в составе сборной Союза выиграл чемпионат мира по командным шоссейным гонкам на 100 км в Лестере (Великобритания).



После этого тренер Капитонов начал целенаправленно готовить лучшего велосипедиста-шоссейника страны Валерия Ярды к победе на Играх 1972 года в Мюнхене. Он установил гонщику следующие экстремальные нормативы: прокатить на велосипеде в год 25 тысяч километров, проплыть 800 км, пробежать еще тысячу. И, исполнив указание наставника, уроженец Шумерлинского района настолько почувствовал собственную силу, что на тренировках сборной стал позволять себе разные шуточки: например, рванет со старта в полную мощь, убежит от всех метров на 300-350 и маячит так до самого финиша, а остальные лучшие гонщики Советского Союза никак не могут его догнать и здорово потом обижаются.



Как бы то ни было, но в результате сборная шоссейников страны к Мюнхенской Олимпиаде подобралась выдающаяся: Борис Шухов, Валерий Ярды, Геннадий Комнатов, Валерий Лихачев. В главной гонке своей жизни они буквально «порвали в лоскуты» всех конкурентов. Поэтому в родную Чувашию Валерий вернулся национальным героем. Вся республика его боготворила.

Однажды Ярды поехал на своем индивидуальной ручной сборки велосипеде «Чинелли» в сберкассу. По старой привычке оставил «машину» у входа, а когда вышел обратно, то не обнаружил «железного коня» на месте. «У Ярды увели велик!» — эта новость с быстротой молнии облетела Чувашию. В прессе и по радио было сделано несколько обращений к ворам вернуть велосипед олимпийскому чемпиону и не позорить республику. И вскоре уникальный велосипед действительно обнаружили припаркованным в одном из дворов. Позже оказалось, что некий парень действительно украл «Чинелли», но ему в конце концов стало стыдно.



В последние годы жизни Валерий Николаевич тяжело болел, перенес 12 операций на желудке. Изнуренный экстремальными нагрузками организм не выдержал, и Ярды скончался 1 августа 1994 года.



По материалу А. Егорова, «СЧ», 2008 г.

На снимке: Сборная команда СССР по велосипедному спорту (шоссе), чемпион XX Олимпийских игр в командной гонке на 100 км. Слева направо: Валерий Ярды, Борис Шухов, Геннадий Комнатов, Валерий Лихачев.