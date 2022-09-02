90-й праздник знаний в судьбе школы № 2

1 сентября 1932 года была открыта фабрично-заводская школа-семилетка, ставшая через год средней школой № 2. Здание современной школы было введено в эксплуатацию в 1969 году.

После капитального ремонта в рамках республиканской и федеральной программ школа стала совершенно другой, более современной, интересной для детей. Отремонтированы все учебные кабинеты, в 2016 году сделана кровля, в 2022 году по федеральной программе обновлен фасад, отремонтирован подвал. Не осталось ни одного уголка здания, где бы ни побывали шпатель рабочего и кисть маляра. Выпускники, попав в школу сегодня, не узнают её. Сегодня она совершенно другая, наполненная яркими красками, похорошевшая и посвежевшая.



Здесь сейчас работают опытные педагоги и совсем молодые, только закончившие университет или имеющие стаж работы не более 5 лет. Особая атмосфера наставничества, поддержки и молодого задора помогает школе легко справляться со всеми современными требованиями системы образования. Это подтверждают достижения учеников и учителей школы. В сентябре 2021 года школа стала обладателем гранта Главы Чувашской Республики в размере 200 тысяч рублей, средства были направлены на открытие одного из первых в Чувашии медиа-классов. Тогда же заместитель директора Ю.Е. Жданович выиграла грант от Росмолодёжи в рамках всероссийского конкурса проектов «Таврида.АРТ» в размере 350 тысяч рублей на развитие детской журналистики в Шумерле. Также в школе активно развивается научно-исследовательское направление, обучающиеся представляют свои проекты на различных научно-практических конференциях. Самым ярким событием научной жизни школьников в 2022 году стала победа Матвея Угодина и Марии Кочневой (руководители — М.В. Сивохина и О.Е. Гладкова) на всероссийской практической конференции «Старт в науке» при Российской академии наук.



И, конечно, в школе сложились свои традиции, которые успешно конкурируют с современными направлениями. Традиционным направлением является патриотическое воспитание: кадетские классы, юнармейское движение – всё это из года в год воспитывает в школьниках любовь к Родине. Современным направлением стало медийное творчество, которое наполняет жизнь учеников энтузиазмом и креативом, заставляет думать по-новому.



Больше 30 лет вместе со школой переживает яркие положительные моменты и сложные проблемы её директор Татьяна Алексеевна Кутырева. Как изменилась школа, каких успехов достигла и что ждёт её впереди — об этом Татьяна Алексеевна расскажет на торжественном мероприятии, посвященном 90-летию школы, которое состоится 8 сентября в 14.00. Все выпускники, которые соскучились по школе и хотят увидеть её в новом облике, могут разделить этот праздник вместе с педагогическим коллективом школы. В целях соблюдения антитеррористической безопасности необходимо записаться на мероприятие, направив свои Ф.И.О., год окончания школы и класс на адрес электронной почты school2school2@mail.ru, а при посещении мероприятия при себе необходимо иметь паспорт.



Администрация школы № 2.