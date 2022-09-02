Школьников начали учить финансовой грамотности

Обязательное преподавание финансовой грамотности теперь закреплено в новых федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования.

Хотя курс и вводится с 1 по 9 класс (в рамках уроков математики и окружающего мира – для младшей школы, обществознания, математики/алгебры и географии — для учеников 5-9-х классов), но знать, как анализировать свои доходы и расходы, составлять личный финансовый план, как не попасться на уловки финансовых мошенников и оценить риски предпринимательской деятельности, полезно и старшеклассникам. Ведь именно им вскоре предстоит выйти из-за парт в самостоятельную жизнь.



Поэтому урок финансовой грамотности первый заместитель главы администрации города по экономическим и финансовым вопросам — начальник финансового отдела администрации Елена Туличева провела с десятиклассниками школы № 1.



В профильном 10 Б гостью встретили спокойной тишиной – всё-таки уже взрослые ребята. К тому же этот класс вдвое меньше по численности, чем обычный, здесь под руководством учителя химии и биологии Натальи Лушиной усиленно постигать естественные науки будут всего 13 учеников. Вначале главный финансист Шумерли поздравила всех с началом учебного года, нацелила на хорошую учебу и усидчивость, заметив, что «пользу от школы» люди начинают видеть с годами, а затем рассказала о цели визита, познакомила десятиклассников с бюджетом города, с рисками при использовании банковских карт, при заключении страховых и кредитных договоров, с основами сбережения средств и планирования личного бюджета. «Никогда не бойтесь уточнять и спрашивать о непонятных вам вещах при подписании любых документов и договоров, касающихся ваших финансов и вашей жизни. Если человек спрашивает, это не означает, что он глупый. Это означает, что тема или вопрос для него новый и достаточных знаний по нему пока нет. Поэтому не бойтесь узнавать новое», — посоветовала Елена Туличева ребятам.



Чтобы стать финансово грамотными, «бэшки» не ограничатся одним уроком — по инициативе классного руководителя придумают и проведут в школе тематическую игру.

Наталья Игнатьева.