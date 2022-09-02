Хотим, чтоб не угас ваш пыл и радость каждый день дарил!

1 сентября — это значимый день в жизни школьников и их родителей.

И, конечно же, педагогов, для которых начинается очередной виток жизни длиною в учебный год. Вчера многочисленная армия школьников вновь села за парты. А в начале недели на подведение

итогов прошлого учебного года и постановку задач на новый собралось педагогическое сообщество Шумерлинского муниципального округа. Традиционная августовская конференция состоялась в Торханах.

В фойе спортивной школы им. В.Н. Ярды участников конференции встретили нарядные школьники. Они напомнили гостям о знаменитых людях округа, порадовали песнями патриотической направленности, знакомили с культурой народов мира. Здесь же была развернута богатая выставка достижений и развивающих программ образовательных организаций.



С началом нового учебного года педагогов поздравили глава администрации Шумерлинского муниципального округа Лев Рафинов и министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова.



В своем выступлении Лев Рафинов отметил, что в последние годы для развития системы образования в муниципальном округе делается очень многое. Особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы образовательных организаций. На эти цели направляются большие средства, при этом доля средств из местного бюджета постоянно увеличивается.



Обращаясь к педагогам, глава акцентировал внимание на важности патриотического воспитания школьников. По тому, как дети в этот день встречали гостей в фойе, видно, что уже делается многое. Очень важно и воспитание трудом, добавил глава, ведь умение работать пригодится в жизни каждому ученику. В числе других пожеланий педагогам был призыв обратить более пристальное внимание на точные и естественные науки.



Успехов и достижений в новом учебном году и достойных учеников пожелала учителям Светлана Каликова. Она напомнила, что 2022-й год был объявлен в стране Годом культурного наследия народов России, а 2023-й — Годом педагога и наставника. Культура и образование идут рядом и у них есть общая задача – воспитание достойного гражданина России.



Министр отметила, что на уровне страны и республики делается многое для плодотворной работы по воспитанию детей. Начиная с этого года, в школе вводится новая должность советника директора по воспитательной работе, а это, конечно же, большая помощь в этом направлении. Начиная с 2021 года, действует проект «Пушкинская карта» и этот ресурс нужно использовать активнее. «Важно не только дать детям знания, чтобы они куда-то поступили, но и воспитывать их в такой любви к малой родине, чтобы они потом туда возвращались. Для того чтобы тот дефицит кадров, который есть сегодня в здравоохранении, образовании и культуре, восполнялся за счет наших детей», — подчеркнула Светлана Каликова.



С докладом об итогах развития системы образования Шумерлинского муниципального округа в 2021—2022 учебном году выступила и.о. начальника отдела образования, спорта и молодежной политики Надежда Смолева. Она отметила, что общий объем доходов бюджета Шумерлинского муниципального округа на 2022 год утвержден в сумме 424,1 млн руб. На раздел «Образование» направлено 126,7 млн руб., что составляет 29,9 % от общего объема расходов. На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году из бюджетов всех уровней на 1 августа было выделено около 69,9 млн руб.



За отчетный период было проведено множество работ: выполнен монтаж вентиляции в пищеблоках Егоркинской, Шумерлинской и Юманайской школ, обустроены санузлы для обучающихся с особенностями развития в 5 зданиях образовательных учреждений, выполнен ремонт туалетов в помещении спортзала Ходарской школы и установлено новое оборудование для пищеблока, произведен монтаж периметрального освещения в Юманайской и в Туванской школах. Во всех образовательных учреждениях проведен косметический ремонт.



В 2022 году в образовательных учреждениях реализовано 4 проекта в рамках программы инициативного бюджетирования. Были заменены оконные блоки в спортивном зале учебного корпуса Алгашинской школы в пос. Красный Октябрь, заменены светильники и обновлено ограждение территории Туванской школы, проведен ремонт игровой площадки для дошкольной группы Егоркинской школы.



Надежда Смолева подчеркнула, что обновление инфраструктуры школ будет продолжено и в дальнейшем. Так, в 2023 году запланирован ремонт несущих конструкций Шумерлинской школы, в 2024—2025 годах предстоит провести комплексный капитальный ремонт Ходарской, Юманайской и Алгашинской школ.



Известно, что в сентябре 2019 года в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» в Ходарской школе им. И.Н. Ульянова начал работу Центр информационных и гуманитарных технологий «Точка роста». В 2021—2022 учебном году «Точка роста» была открыта в Алгашинской школе. «В сентябре текущего года мы станем богаче еще на 2 таких центра, которые будут открыты в Юманайской и Егоркинской школах. А на 2023 год запланировано создание центров в Туванской и Шумерлинской школах», — сообщила приятные новости Надежда Смолева.



В своем докладе и.о. начальника отдела образования остановилась как на достижениях и задачах, так и на новшествах, предстоящих в новом учебном году.



Традиционная августовская конференция предоставила педагогам возможность вновь увидеться друг с другом, обсудить планы и порадоваться за тех, кто удостоился наград. За добросовестную работу в отрасли образования многие были удостоены благодарностей администрации Шумерлинского муниципального округа и Почетных грамот отдела образования, спорта и молодежной политики. В числе тех, кто удостоился наград республиканского уровня, а именно — Почетных грамот Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики — учителя Туванской и Алгашинской школ Роза Ефейкина и Марина Храмкова.

Татьяна Александрова.







