Уроки исторического просвещения у школьников Чувашии начнутся с 1 класса

Глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов провёл IX Общероссийское родительское собрание. Оно прошло в формате открытого межрегионального диалога с подключением из всех федеральных округов страны. На горячую линию собрания поступило более 6 тысяч обращений. Трансляцию посмотрели больше полумиллиона россиян.

Министр рассказал о ходе реализации Президентской программы капитального ремонта школ, родительском контроле за ремонтом и строительством, единой образовательной программе и многом другом.

Сергей Кравцов акцентировал внимание на вопросе формирования ценностных ориентиров у подрастающего поколения. Для становления гуманной личности, имеющей высокое гражданское самосознание, положительные жизненные установки и устойчивые ценностные ориентиры, смогут помочь специализированные уроки. Так, в новом учебном году во всех школах страны начнут проводить внеурочные занятия «Разговоры о важном». Также усиливается историческое просвещение.

«Мы усиливаем историческое просвещение, оно у нас начнется с 1 класса. Это не дополнительный предмет. Это в рамках тех предметов, которые уже есть, на уроках русского языка, окружающего мира. Для 10-11 классов вводится мировоззренческий курс «Россия – Моя история»», — заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

По словам заместителя директора по учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ №9 г. Новочебоксарска Ларисы Ильиной, школьников обязательно нужно знакомить с историей, в том числе семьи, родного края, города и школы.

«Хорошо, что вводятся такие курсы, которые помогают подросткам расширить свой кругозор, углубить имеющиеся знания. Полностью согласна с министром, что про историю, наследие России можно рассказывать увлекательно, и тем самым побуждать детей самостоятельно искать какие-то факты, больше читать, узнавать новое. Сейчас наша главная задача, как педагогов — сформировать у ребят интерес к истории и культуре своей страны, любовь к малой Родине», — считает она.