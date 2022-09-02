25 августа в спортивной школе «Спартак» г. Чебоксары состоялись соревнования

«За активное долголетие».

Они проходили в рамках X Спартакиады пенсионеров Чувашской Республики и были посвящены Году выдающихся земляков.

Честь Шумерлинского муниципального округа защищали Галина Улисова и Виктор Кошкин.

В упорной борьбе в дартсе среди мужчин 1-е место занял Виктор Кошкин. Среди женщин в этом виде спорта Галина Улисова уверенно заняла 5-е место. В беге на 200 м она заняла 6-е место из 23 участников. Тем самым, шумерлинская команда вошла в тройку сильнейших.

30 августа глава Шумерлинского муниципального округа Лев Рафинов вручил Виктору Кошкину диплом участника соревнований и золотую медаль.

Поздравляем команду пенсионеров округа с успешным выступлением!



Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.