Памяти музыканта посвящен фестиваль-конкурс

В этом году Саланчикский хор отметит свой 50-летний юбилей. Создателем и долгое время бессменным руководителем народного коллектива был музыкант, педагог, директор Саланчикской музыкальной школы, заслуженный работник культуры Чувашской Республики и Российской Федерации Валерий Алексеевич Павлов.

Памяти выдающегося земляка посвящен фестиваль-конкурс, который состоится 3 сентября в Туванском культурно-оздоровительном центре. Фестиваль-конкурс проводится среди творческих коллективов и исполнителей в разнообразных жанрах: классической, народной, национальной и современной авторской музыки. Зрителям представят свои номера коллективы и солисты из Тольятти, Воротынского района Нижегородчины, Ядринского, Красночетайского, Цивильского, Алатырского, Шумерлинского районов и из Новочебоксарска. Его атмосфера, несомненно, будет способствовать общению и обмену творческим опытом почитателей традиционной музыкальной культуры. Начало фестиваля-конкурса – 13.00 час. Приглашаются все желающие.

Персона

Валерий Алексеевич Павлов родился 5 июня 1940 года в Верхней Кумашке в семье педагогов Антонины Тарасовны и Алексея Егоровича Павловых. В 1947 году учился в Верхнекумашкинской начальной школе, затем в Нижнекумашкинской средней школе. В 1957 году поступил учиться в Свердловский лесотехникум, по окончании получил специальность техника-нормировщика. Но на этом В.А. Павлов не остановился — в 1959 году поступил учиться в Канашское педучилище, закончил его в 1962 году по специальности «учитель музыки и пения» и в 1963 году поступил учиться заочно в Казанский пединститут.



С 1962 по 1967 годы Павлов работал учителем музыки и пения в Шумерле, в школах №№ 3 и 4. С сентября 1967-го до апреля 1975 года преподавал в городской детской музыкальной школе. Работая в Шумерле, с 1968 года по совместительству стал работать художественным руководителем Саланчикского СДК.



В 1973 году в Саланчике открылась детская музыкальная школа, директором которой назначили В.А. Павлова. Это событие дало толчок к открытию филиалов детской музыкальной школы по всему Шумерлинскому району, сельским детям стало доступно музыкальное образование. Воспитанники ДМШ и их родители не переставали удивляться, каким неутомимым тружеником и педагогом был директор детской музыкальной школы.



В поселке всегда была развита художественная самодеятельность: были хор, женская и мужская вокальные группы, танцевальные коллективы, драматический кружок, оркестр народных инструментов и др. Став руководителем детской музыкальной школы, Валерий Алексеевич взял под свое крыло всю эту творческую деятельность, сплотив вокруг себя любителей музыки. Не оставил он и свой хор, а, напротив, более активнее стал проводить репетиции, обновлять репертуар. Рядом с Валерием Алексеевичем всегда находились его близкие и родные: жена Римма Семеновна, брат Владимир Алексеевич и племянник Владимир Владимирович Павловы.



Проработав 4 года руководителем самодеятельного коллектива, Валерий Алексеевич представил свой хоровой коллектив на присуждение звания «Самодеятельный народный коллектив». В 1972 году Саланчикский хор удостоился этого высокого звания.



В.А. Павлов часто выезжал в Чебоксары на консультации со специалистами. Он лично был знаком с известными чувашскими композиторами Ф.М. Лукиным, А.М. Токаревым, А.М. Михайловым, Ю.Д. Кудаковым, а также с балетмейстерами В.А. Милютиным, А.В. Ангаровым и др. Регулярно выезжал на курсы повышения профессиональной квалификации, изучал методическую литературу, очень тщательно подбирал репертуар. Участники народного хора с улыбкой вспоминают, какая строгая дисциплина царила во время репетиций. Одним своим взглядом Валерий Алексеевич умел так задать общий настрой, так умел нацелить всех на общий результат, что накаливался воздух! Но это того стоило.



В 1976 году Саланчикский народный хор занесен в Книгу почета трудовой славы Шумерлинского ГК КПСС и райисполкома, в том же году руководитель хора был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. В 1984 году — значком «Отличник хорового общества РСФСР». В 1987 году В.А. Павлову было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской АССР», в 1993 году — звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».



Валерий Алексеевич был очень принципиальным человеком, но вместе с тем справедливым и отзывчивым, с вниманием и участием относился к ближним. Земляки всегда доверяли ему, советовались. Это был по-настоящему мыслящий человек с активной жизненной позицией. Поэтому народ избирал его депутатом районного Собрания с 1990 года и до его трагической смерти в 2003 году.



В память о талантливом земляке Саланчикской детской музыкальной школе присвоено имя Валерия Алексеевича Павлова.



В. Аршинова, зав. Саланчикским сельским клубом.