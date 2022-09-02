Олег Николаев: Мы сделаем все, чтобы сохранить нашу историю и бережно передать следующим поколениям

Об этом Глава Чувашии Олег Николаев заявил в ходе проведения открытого урока для 10-классников Средней общеобразовательной школы № 24 на тему: «Горжусь тобой, моя Россия». Отметим, что соответствующие уроки проводятся в рамках II Всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием».

Глава Чувашии рассказал школьникам об основных вехах становления российского государства и о том, почему следует гордиться своей Родиной.

Олег Николаев отметил, что в мире история России не раз переписывалась, в попытках исказить истинные знания и реальные события. «Знания о прошлом — это фундамент для того, чтобы двигать общество в будущее. Очень ценно, что наши предки всегда боролись с этим, и народ смог сохранить большую часть событий, которые происходили в истории нашего государства, имена людей, которые совершали подвиги, — подчеркнул он. - Мы сделаем все, чтобы сохранить нашу историю и бережно передать следующим поколениям. Потому что источник силы прошлого имеет колоссальную важность и поддерживает нас в любых жизненных ситуациях».

В качестве примера руководитель региона привел Украину, где за последние 30 лет за счет искажения фактов смогли изменить мышление людей. «И хотя мы имеем общую историю и общие ценности, за счет внешнего влияния они смогли полностью поменять мышление детей и молодых людей Украины. Наша задача — помочь в восстановлении истинных фактов на этой территории, но эта работа потребует времени», — заявил он.

Глава Чувашии подчеркнул, что победа над фашизмом в годы Великой Отечественной войны является фундаментальной основой российского государства. «Если бы предки тогда не смогли победить фашизм, государства как такового и современной России бы не было», — заявил он. Он также отметил, что современная Россия может гордиться тем технологическим прорывом, которого достигла за последние годы. «У нас очень много мощных технологий, крупных заводов. Некоторые мы временно утратили в 90-е годы, но сегодня очень уверенно и быстро их восстанавливаем, а по многим направлениям уже обгоняем наших партнеров из-за рубежа и становимся лидерами в той или иной отрасли», — сообщил он.

В ходе посещения Средней общеобразовательной школы № 24 г. Чебоксары Глава Чувашии также принял участие в торжественной линейке, поздравил школьников с Днем знаний и ознакомился с проведенным капитальным ремонтом школы. Отметим, что в 2021—2022 годах в рамках капитального ремонта, проведенного в два этапа, в школе проделана масштабная работа по внутренней отделке помещений, а также замене систем отопления, водоснабжения, вентиляции, кровли. Сегодня школа полностью соответствует всем нормам качества и безопасности.

Главе Чувашии продемонстрировали работу «Школьной медиастудии», где осуществлялась верстка нового выпуска школьной газеты «Вести 24», провели мастер-класс по чувашской вышивке и показали, как проводит урок по финансовой грамотности директор одноименного республиканского центра финграмотности.

Глава Чувашии пожелал новоиспеченным первоклассникам быть старательными и послушными, а выпускникам – чтобы их последний школьный год стал ярким и незабываемым. Свое пожелание Олег Николаев также оставил в школьной книге отзывов.

Справочно: В 2019—2020 учебном году Средняя общеобразовательная школа № 24 стала обладателем гранта в размере 6 млн рублей, полученного через Всероссийский проект «Кадры для цифровой экономики».

Школа является пилотной в части внедрения предмета «Финансовая грамотность» в образовательную программу, и в настоящее время данный предмет уже включен в учебный план.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

Фото Василия Кузьмина