Неравнодушные шумерлинцы помогли детям собраться в школу

25 августа в Шумерлинском комплексном центре социального обслуживания населения подвели итоги благотворительной акции «Помоги собраться в школу».

Управляющий делами администрации Шумерлинского муниципального округа И.В. Фокина, депутаты городского Собрания С.В. Яргунин, В.М. Афошин, Н.Н. Егоров, Л.М. Егорова, Е.Н. Голованова, А.А. Жданович, и.о. руководителя Шумерлинского межрайонного следственного отдела И.М. Нюртдинов и зам. начальника полиции МО МВД «Шумерлинский» Д.А. Батраков подарили детям из малообеспеченных семей школьные рюкзаки и канцелярские принадлежности с добрыми пожеланиями. Детей и родителей с наступающим учебным годом поздравила председатель Совета ветеранов, «серебряный» волонтер Л.В. Григорьева.



«Эта акция стала доброй традицией. Она объединяет всех неравнодушных людей, делает жизнь детей намного ярче. Помощь одного взрослого — это улыбка одного ребенка!» — отметила директор Шумерлинского комплексного ЦСОН Елена Волкова.



Источник: сайт Шумерлинского МО.