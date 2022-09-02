Медпомощь должна быть доступной

В последние пару лет в связи с распространением коронавирусной инфекции на сферу здравоохранения ложится колоссальная нагрузка, и вопросы доступности качественной медицинской помощи становятся особенно важными. Людям, проживающим вдали от райцентров и городов, важно получать первичную помощь на селе, и в этом плане очень выручают ФАПы, строящиеся благодаря нацпроекту «Здравоохранение».



«Для удобства граждан предусмотреть предоставление необходимых им лекарств непосредственно в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах). Расширить применение современных IT-технологий, информационных систем, связывающих все уровни здравоохранения в единый контур — от ФАПа до региональных и федеральных центров. Для этого должен быть обеспечен многополосный устойчивый интернет, переоборудованы медицинские центры, снижена плата за интернет-трафик для медучреждений», — говорится в Народной программе «Единой России».

В Чувашской Республике в этом направлении ведется большая работа. До 2025 года планируется построить 6 новых поликлиник, 15 врачебных амбулаторий, 9 отделений врача общей практики, капитально отремонтировать 27 медицинских учреждений, построить и модернизировать 88 ФАПов. Так, в Канаше запланировано строительство новой врачебной амбулатории, а в Шумерле — отделения общей врачебной (семейной) практики.



Активно реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В Чувашии ими уже воспользовались 203 врача и 71 фельдшер.

На сегодняшний день в республике в рамках партийного проекта «Здоровое будущее» обновлено более половины всех фельдшерских пунктов в совокупности с построенными ранее в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В прошлом году было построено 5 фельдшерско-акушерских пунктов в тех населенных пунктах, где они ранее не существовали.



На территории Шумерлинского муниципального округа на сегодняшний день расположены 12 ФАПов. В их числе 7 новых — Магаринский, Саланчикский, Большеалгашинский, Леснотуванский, Бреняшский, Яндашский, Торханский, 1 — Мыслецкий (после капитального ремонта), а также Шумерлинский, Кабановский, Пояндайкинский, Егоркинский ФАПы. Капитальный ремонт последнего запланирован на 2024 год.



В числе открытых в прошлом году — фельдшерско-акушерский пункт в Яндашах. Он открылся взамен старого здания 1981 года постройки. «Конечно, жители д. Яндаши, а их около 200 человек, очень довольны открытием нового ФАПа, тем более, что пару лет до этого у них не было возможности получать медицинскую помощь непосредственно в деревне», — рассказывает акушерка Елизавета Владимировна Павлова, работающая здесь с некоторым перерывом с 1992 года. После строительства нового ФАПа она вновь устроилась сюда на работу и теперь оказывает пациентам первичную помощь. Как отмечает Е.В. Павлова, наличие водопровода и канализации в новом здании значительно улучшили условия труда, ведь раньше воду приходилось носить ведрами. В ФАПе есть процедурный кабинет, помещение для хранения лекарственных препаратов, зона ожидания, санузел для посетителей. Имеется современная компьютерная техника и самое необходимое медицинское оборудование: электрокардиограф, гинекологическое кресло, холодильник, бактерицидные облучатели, воздушный стерилизатор, весы, тонометр, ростомер и др.

Следует отметить, что все 100 % фельдшерско-акушерских пунктов республики подключены к высокоскоростному интернету, что дает возможность работать с электронной картой пациента, взаимодействовать с врачами межтерриториальных центров.



До конца 2025 года в республике будет построено 77 объектов первичного звена, отремонтировано более 100 поликлинических подразделений, закуплено 90 автомобилей и сотни единиц медицинского оборудования.



С 2022 года в республике начата реализация федеральной программы по развитию медицинской реабилитации, которая продлится вплоть до 2025 года.

Подготовила Татьяна Александрова.