Жителей Чувашии приглашают принять участие в федеральном марафоне «Знание»

Государственные деятели, ученые и руководители компаний, актеры, режиссеры и спортсмены проводят лекции, к которым может присоединиться каждый желающий. Площадки марафона расположились в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Камчатском крае и Луганске.

Последний день работы всероссийского марафона обещает быть насыщенным: сегодня обсуждаются новые тренды в развитии массового спорта, великое наследие отечественной педагогики, русские народные сказки и многое другое.

«Здорово, что всем желающим предоставлена возможность послушать лекции известных спикеров! Я уже старшеклассник, и, пожалуй, не могу себе позволить уехать в другой город, отказавшись от уроков, – отмечает девятиклассник чебоксарского лицея №4 Александр Ламсков. – Но я с удовольствием послушаю рассказы Дмитрия Пескова о беспилотной авиации и Константина Эрнста о «жизни в ветреную погоду». А как ученик музыкальной школы – обязательно посмотрю выступление музыканта Левана Горозии».

Приглашаем всех желающих присоединиться к марафону по ссылкам:

Камчатка — https://vk.com/znanie.primorie?w=wall-205893390_220

Москва — https://vk.com/znanierussia?w=wall-135454514_34079

Луганск — https://vk.com/event215387227?w=wall-215387227_28

Санкт-Петербург — https://vk.com/znanie.peterburg?w=wall-205893719_4126

Нижний Новгород — https://vk.com/znanie.tatarstan?w=wall-205996988_358

VK – https://vk.com/znanie.primorie?w=wall-205893390_220