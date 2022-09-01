Столичный  портал открывает дополнительные возможности для чувашских предпринимателей

Московский портал поставщиков — российская платформа, которая уже 9 лет предоставляет предпринимателям гарантированный рынок сбыта. Закупки осуществляются быстро, контракты заключаются дистанционно. Сейчас через портал работают 270 тысяч поставщиков со всей страны.

Заказчики — из 39 регионов России, в том числе из Чувашии. Предприниматели республики уже давно и успешно пользуются Порталом. Платформа стала надёжным и эффективным инструментом и для начинающих бизнесменов, которые видят в этом сервисе перспективы развития своего дела. Участвовать в закупках по потребностям могут не только госзаказчики, но юридические и физические лица. Причем алгоритм работы портала прост: В рамках закупки по потребностям заказчик публикует перечень необходимых ему товаров или услуг, устанавливает срок и затем сам выбирает поставщика.

«В нашем регионе поставщики размещают свои предложения на Портале закупок малого объема Чувашской Республики 21.портал-производителей.рф, который интегрирован с порталом поставщиков zakupki.mos.ru. Использование сервисов помогает заказчику сэкономить, получить лучшее предложение с меньшими трудозатратами на поиск поставщика, повышается открытость и прозрачность закупок, – отмечает руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова. – Всего на портале закупок малого объема представлено почти 6,5 тысяч поставщиков и 1700 заказчиков из Чувашии, что говорит о востребованности ресурса».

Сегодня платформа поставщиков подводит итоги работы: с 2018 года регионы России опубликовали на ней около 770 тысяч закупок, только с января по август текущего года прошло закупок на 22 млрд рублей. Востребованность сервиса растет с каждым годом, расширяется и перечень позиций. Это пищевые продукты, элементы благоустройства и мебель, медицинские товары, электроника, бытовая техника и строительные товары.