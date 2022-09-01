Поздравление с Днём знаний

Дорогие жители Чувашии!

День знаний — праздник особенный: чистый, как осеннее небо, добрый, как первая учительница и торжественный, как любое важное событие в жизни человека.

Начало учебы — это фактически начало жизни. Новой, загадочной, неизведанной. Так давайте же вместе писать ее без помарок с чистого листа! Учителям — здоровья, ученикам — удачи, родителям — терпения!

Будут и неожиданности, и пусть они станут для всех приятными, яркими, незабываемыми!

Желаю всем больше веры в себя, позитива, приятного общения. Пусть учеба дается легко, абсолютно все уроки будут интересными, а знания окажутся максимально полезными в дальнейшем! Успехов во всем, настойчивости и оптимизма!



В. ГОРБУНОВ, заместитель Председателя Государственного Совета

Чувашской Республики — председатель Комитета по экономической

политике, бюджету, финансам и налогам.