Поздравление с Днём знаний

Дорогие жители Чувашии!
День знаний — праздник особенный: чистый, как осеннее небо, добрый, как первая учительница и торжественный, как любое важное событие в жизни человека.
Начало учебы — это фактически начало жизни. Новой, загадочной, неизведанной. Так давайте же вместе писать ее без помарок с чистого листа! Учителям — здоровья, ученикам — удачи, родителям — терпения!
Будут и неожиданности, и пусть они станут для всех приятными, яркими, незабываемыми!
Желаю всем больше веры в себя, позитива, приятного общения. Пусть учеба дается легко, абсолютно все уроки будут интересными, а знания окажутся максимально полезными в дальнейшем! Успехов во всем, настойчивости и оптимизма!
В. ГОРБУНОВ, заместитель Председателя Государственного Совета
Чувашской Республики — председатель Комитета по экономической
политике, бюджету, финансам и налогам.