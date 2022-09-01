Жителей Чувашии приглашают к участию в дистанционном музыкальном фестиваль-конкурсе «Мы славной гвардии сыны! »

Всероссийский ежегодный открытый дистанционный музыкальный фестиваль-конкурс военной и патриотической песни «Мы славной гвардии сыны!» проводится в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за великую державу» и приурочен ко Дню российской гвардии – 2 сентября.

К участию в конкурсе приглашаются жители всех стран мира, одаренные дети от 3 лет, подростки, творческая молодежь и взрослые. Проявить себя могут школьники, учащиеся, студенты, кадеты казачьих и иных корпусов и классов, военнослужащие войсковых частей, силовых структур, курсанты высших военных учебных заведений и училищ, творческие коллективы общественных организаций и государственных учреждений, поэты, молодые авторы и исполнители произведений в песенном, музыкально-инструментальном и хореографическом жанрах народного творчества.

Каждый участник представляет любое количество произведений. Попробовать свои силы в конкурсе могут как любители, так и профессионалы.

Заявки на участие принимаются до 14 сентября 2022 года.

Подробности можно узнать на официальной странице конкурса во Вконтакте.