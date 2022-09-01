Глава Чувашии поздравляет с Днём знаний

Дорогие школьники и студенты, учителя и родители!

Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!

Первое сентября традиционно дает старт большому пути к новым знаниям, открытиям и достижениям. Для 17 тысяч первоклассников этот день станет новым большим и важным этапом в жизни, а для пяти тысяч одиннадцатиклассников — финальной ступенью освоения школьной программы.

И, конечно, новый учебный год запомнится большими, но вместе с тем полезными для нас всех переменами. Во всех школах страны занятия в начале недели будут начинаться с церемонии подъёма флага и исполнения гимна Российской Федерации. Эта традиция уже внедрена у нас в республике с прошлого учебного года.

В числе пилотных регионов Чувашия внедряет институт советников директоров школ по воспитательной работе. Появятся отделения Всероссийского движения детей и молодежи, название которому можем мы придумать все вместе! С целью укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей регулярной практикой станут внеурочные занятия «Разговоры о важном».

Республика включится в реализацию еще одного нового всероссийского проекта «Школа Минпросвещения России», благодаря которому наши школы будут преобразованы в настоящие центры образования, воспитания, просвещения для детей и взрослых. Для получения «первой» профессии рабочего уже со школьной скамьи в Чувашии также реализуется собственный профориентационный проект в формате «Школа – техникум / ВУЗ – предприятие».

Поддержка образования остается неизменным приоритетом государства, и мы продолжим последовательно повышать его качество и доступность, обновлять и модернизировать школы. Наша главная задача — обеспечить тот уровень знаний, который позволит нашим детям всесторонне себя проявить, добиться успехов и стать гражданами и патриотами Великой России.

Дорогие друзья! Желаю вам увлекательного погружения в необъятный мир знаний, свершений и отличных оценок! Всем педагогам — энергии, вдохновения и профессиональных успехов, родителям, бабушкам и дедушкам — сил, готовности быть рядом и гордости за своих детей!

В добрый путь!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.