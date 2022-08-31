Центральный стадион Мариинского Посада должны ввести в эксплуатацию с опережением графика

Об этом во время прямого эфира заявил и.о. главы администрации Мариинско-Посадского района Сергей Мастьянов. По его словам, подрядчик, «ПМК-8», «идет с опережением графика, проблем никаких нет».

Строительство стадиона ведется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», и первоначально объект должны были сдать к 31 октября 2022 года. Сегодня опережение графика составляет две недели.

Согласно техзаданию, на стадионе появится новое футбольное поле с искусственным газоном, также оборудуют беговые дорожки с синтетическим покрытием, трибуну на 270 мест и площадки для баскетбола, волейбола.

Напомним, прямой эфир и.о. главы администрации с жителями Мариинско-Посадского района состоялся при поддержке Центра управления регионом Чувашской Республики. По данным ЦУР, за полгода жители района направили в органы власти через социальные сети и портал госуслуг 254 сообщения. Сразу несколько вопросов были как раз посвящены строительству нового стадиона.