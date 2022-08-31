Строительство межквартальной детской площадки в сквере Скаржевского в Шумерле близится к завершению

Одним из посещенных в рамках рабочей поездки министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Павла Данилова городов стала Шумерля, где благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» возводится межквартальная детская площадка.

Вместе с Павлом Даниловым место строительства площадки посетили главный архитектор Чувашской Республики Алёна Протасевич, директор АНО «Институт Территориального Развития Чувашской Республики» Марина Москалёва, а также технический судебный эксперт по безопасности детских площадок Наталья Зинченко.

О причинах внедрения практики создания межквартальных площадок рассказала Алёна Протасевич: «Мы провели исследование реализованных проектов прошлых лет и посчитали, что когда делаются дворы, 65% средств тратится на игровое оборудование, но, к сожалению, это оборудование, оказывается однотипным, то есть в каждом дворе «горка-качели-песочница», плюс недостаточный объем обслуживания. Например, в рамках выезда мы посетили площадку в Ядрине, на которой не осталось ни одного целого элемента, причем площадке год. То есть, если общая картина по дворовым площадкам складывается плачевная, стоит оборудовать дворы по минимальному перечню, а высвобождаемые средства направлять на укрупнение площадок на муниципальной земле, где будет чётко понятно, кто их обслуживает, когда площадка приходит в негодное состояние, например, через полгода».

Всего на данный момент в Чувашии строится 30 межквартальных детских площадок – одна из них располагается по улице Ленина города Шумерля в парке В.М. Скаржевского. Площадь участка составляет 744 кв. м. Строительные работы на сегодняшний день подходят к концу – молодые шумерлинцы уже облюбовали новые аттракционы и оборудование.

В перечне малых архитектурных форм площадки представлены 20 пунктов: карусели, качели, канатные комплексы, песочница и другое детское игровое и спортивное оборудование. Также на площадке располагаются общие объекты благоустройства – скамейки, урны, велопарковка и другие.

Марина Москалёва рассказала о факторах выбора каждой конкретной территории для межквартальных площадок: «При выборе территорий проектирования мы исходили из множества критериев: востребованность территорий с учетом существующих основных пешеходных потоков и сервисов для жителей, значимость с учетом стратегии развития муниципального образования, идентичность, уникальность, экономическая эффективность для повышения налоговых поступлений в местный бюджет после благоустройства данной территории. Кроме того, важными факторами были возможности дальнейшее содержание территории – наличие лиц или организаций, способных поддерживать достигнутый уровень благоустройства, а также связанность участка с другими выбранными для благоустройства территориями».

Источник: gshum.cap.ru.







