На дополнительном этапе Всероссийского Конкурса Чувашию может представить проект благоустройства площади в Шумерле

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики Павел Данилов посетил Шумерлю в рамках рабочего выезда в муниципалитеты республики, чтобы проинспектировать ход строительства объектов – в первую очередь, объектов федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Также в состав делегации рабочего выезда вошли главный архитектор Чувашской Республики Алёна Протасевич, директор АНО «Институт Территориального Развития Чувашской Республики» Марина Москалёва. Сопровождали делегацию в Шумерле глава администрации города Валерий Шигашев и заместитель главы администрации — начальник Управления градостроительства и городского хозяйства Альбина Ксенофонтова.

Победителем Всероссийского рейтингового голосования по отбору общественных территорий 2021 года в Шумерле стал сквер имени В.М. Скаржевского. Стоимость проекта составляет свыше 11,2 млн. рублей. На сегодняшний день выполнено уже 95% работ.

Проект благоустройства парка включает устройство тротуара, озеленение территории, установку малых архитектурных форм и арт-конструкций. По многочисленным запросам молодых жителей между турникетами и танцевальной площадкой будет также начато строительство скейт-парка.

Кроме того, в 2021 году победителем V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» стал проект благоустройства другого шумерлинского парка – 50-летия Пионерской организации. 17 мая текущего года на объекте начались строительные работы.

Алёна Протасевич рассказала о перспективах подачи заявки на дополнительный этап Всероссийского Конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от города Шумерли этой осенью: «В прошлом году выиграли Шумерля и Козловка, в этом году их проекты реализуются. Как только муниципалитет полностью сдаёт объект, он получает право снова участвовать в конкурсе. Например, в городе Шумерля мы хотим подать проект площади перед парком, благоустроенным по предыдущей заявке – рассматриваем этот вариант, потому что благоустройство должно быть комплексным, эта площадь могла бы быть очень интересным городским пространством, востребованным у горожан, и в то же время стать частью цельной среды. Программа ведь нацелена на то, чтобы в городе были места, которыми приятно пользоваться, в которых приятно находиться».

О предстоящей работе над конкурсной заявкой рассказал Глава администрации города Шумерля Валерий Шигашев: «Министр внёс на обсуждение горожан интересное предложение, анонсировав проведение нового этапа федеральный конкурса проектов создания комфортной среды малых городов, в котором наш город может принять участие и, в случае победы в нем, привлечь дополнительные инвестиции, а это, на минутку, порядка 100 млн рублей, для благоустройства центральной части города, гармонично объединив городскую площадь и парк, придав территории современный вид, значительно расширив при этом ее функционал».

Были также посещены многоквартирные дома Шумерли, у которых благоустраиваются дворовые территории и тротуары:

– ул. Интернациональная, д. 3. Выполнение 100%.

– ул. Интернациональная, д. 33. Выполнение 100%

– ул. Чайковского, д. 11. Выполнение 98 %

– ул. Чайковского, д. 13, 15. Выполнение 75 %

– ул. Интернациональная, д. 6. Выполнение 30%

– ул. Мира, д. 5/1. Выполнение 55%

– ул. Горького, д. 1. Выполнение 95%

– ул. Черняховского, 60. Выполнение 80%

– ул. Ленина, д. 2,4,6. Планируется приступить к работам.

– ул. Сурская, д. 49. Выполнение 100%

– ул. Черняховского, д. 60. Выполнение 100%.

Общая сумма мероприятий составляет более 36,1 млн. рублей. Согласно установленным Правилам все мероприятия должны быть завершены до 1 ноября 2022 года.

Источник: gshum.cap.ru.