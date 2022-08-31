В Чувашии обсудили тематику предстоящего года

30 августа 2022 года в Национальном музее Чувашии состоялось совместное заседание Общественного совета при Главе Чувашской Республики, Совета Общественной палаты Чувашии и представителей общественного движения «Экспертный клуб Чувашии». Основной темой стало обсуждение идеологии 2023 года в республике.

Открывая заседание, председатель Общественного совета при Главе Чувашской Республики Наталия Партасова отметила, что Общественной палатой Чувашии совместно с Общественным советом при Главе был организован сбор предложений от органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественности по определению тематики предстоящего года.

С 25 июля по 12 августа обсуждения проходили на площадках общественных советов при органах местного самоуправления в республике. Также общественное голосование было проведено на сайтах и в социальны сетях ИД «Грани», «ИД «Хыпар», ГТРК «Чувашия» и НТРК Чувашии.

«По итогам проведенных обсуждений хочется отметить, что жители республики приняли активное участие и предложили различные тематики по определению предстоящего года в республике. Каждая тематика, которая была высказана, говорит о тех проблемах, которые волнуют жителей. Нам важно понимать, что тематика года должна затрагивать все направления деятельности и отрасли жизни общества", — отметила Наталия Партасова.

Участники заседания предложили различные варианты по определению тематики следующего года в республике.

Так, с предложением объявить 2023 год в Чувашии Годом села (развития сельских территорий) выступила директор Чувашского регионального филиала АО «Российский сельскохозяйственный банк» Ирина Письменская. Она отметила, что для жителей республики важно развитие сел и деревень, так как большая часть жителей республики проживает в населённых пунктах. «Развитие сел и деревень — это развитие, в первую очередь, нашей республики. Поддержка данной тематики приведет не только к развитию сельского хозяйства, но и улучшению благосостояния жителей на селе, и в республике в целом», — подчеркнула она.

Инициативу поддержал и директор КУ «Агро-Инновации» Николай Васильев. Он подчеркнул, что это позволит многим жителям села ещё раз понять, что их поддерживают и что за ними будущее. «Это, несомненно, даст положительный результат и в производстве, и в развитии культуры, и самого села»,— высказался он.

С предложением определить тематику следующего года – Годом патриотизма и защитников Отечества выступил член Общественной палаты Чувашии Владимир Ежеев. «В настоящее время эта тема имеет особую актуальность. С учетом складывающейся мировой общественно-политической ситуации важно говорить о любви и верности к своей Родине. Эта тема затрагивает интересы каждого государства, народа и гражданина. Определение 2023 года в Чувашии Годом патриотизма будет способствовать реализации общественно значимых инициатив граждан и общественных организаций в этой сфере, а также формированию гражданско-патриотических качеств подрастающего поколения».

Член Общественной палаты Чувашии Борис Корсунский говорил о необходимости посвятить 2023 год — Году гостеприимной Чувашии, отметив, что это позволит создать благоприятные условия для развития, оказания усиленной поддержки местным традициям, обычаям и культуры чувашского народа.

Председатель ЧРОО по формированию гражданского общества «Совет отцов Чувашии» Алексей Мурыгин выступил с инициативой определить 2023 год в Чувашии Годом счастливого детства. «Традиция выбирать тематику года – это еще одна возможность обратить особое внимание на важнейшие аспекты. Тема детства касается каждой семьи, каждого жителя республики. Мы все родом из детства, и дети – это наше будущее. Важно уделить этому направлению особое внимание».

Председатель ЧРОО «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева отметила, что в определении тематики следующего года важна преемственность тех проектов, которые были реализованы в рамках Года выдающихся земляков и Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. «Идея определения следующего года в Чувашии Годом счастливого детства является своего рода проекцией объявленного 2023 года в России Годом педагога и наставника. Эта тема вовлечет всех жителей нашей республики, ведь каждый родитель заинтересован в том, чтобы его ребенок был счастливым и состоятельным. И мы, как родители, готовы приложить к этому большие усилия».

Наталия Партасова подчеркнула, что тема счастливого детства будет идти наряду с объявленной в России 2018 –2027 Годов Десятилетием детства. «Тема защиты детей актуальна не только для России, но и для всего мира. И данной теме уделяется большое внимание на различных уровнях. Я думаю, что определение 2023 года в республике Годом счастливого детства позволит не просто привлечь внимание общественности к данной теме, но и найти механизмы поддержки отрасли, мобилизовать силы и ресурсы государства для создания всех условий, чтобы наши дети были счастливыми», — подчеркнула она.

По итогам круглого стола участники сформировали предложения по определению тематики следующего года. Предложения будут направлены Главе республики.

Утверждение тематики состоится в ближайшее время, после чего будет разработана эмблема и подготовлен план тематических мероприятий.