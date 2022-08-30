Школьники Чувашии могут пройти бесплатное обучение в Школе юного журналиста

В начале сентября газета «Грани» и Лига юных журналистов России запускают совместный проект «Школа юного журналиста». Занятия для школьников будут проводиться бесплатно в Новочебоксарске.

«Чему будут учить в этой школе? Всему, что связано с медийной деятельностью: писать тексты, записывать сюжеты, делать репортажные фото, вести блоги и свою страницу в соцсетях», — рассказал координатор Лиги юных журналистов России в Чувашии Евгений Суховей.

Вести занятия будут сотрудники редакции газеты «Грани» и эксперты в сфере медиа. С участниками проекта «Школа юного журналиста» также встретятся медийные персоны. Учащиеся будут брать у гостей интервью, тем самым опробуют себя на практике и научатся правильно задавать вопросы.

Лучшие материалы учеников школы опубликуют в газете «Грани» и на сайте городского издания. Школьники смогут включить публикации в свое портфолио – в будущем оно понадобится для поступления в вуз.

Узнать подробнее о программе Школы и получить ответы на другие вопросы можно на первом организационном собрании, которое состоится 7 сентября в 16:00 в Новочебоксарской детско-юношеской библиотеке (ул. Советская, 24).

В дальнейшем занятия будут проходить в библиотеке раз в неделю.

Минцифры Чувашии.