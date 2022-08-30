Школьники из Чувашии приняли участие в финале Всероссийского проекта «Я познаю Россию. Прогулки по стране»

В Санкт-Петербурге прошел финал Всероссийского проекта «Я познаю Россию. Прогулки по стране». В нем приняли участие более 260 ребят – победители Всероссийского конкурса «Большая прогулка» и Всероссийского проекта «Школьный музей».

Среди них команда учеников новочебоксарской школы №9 под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе Ларисы Ильиной.

Она рассказала, что на протяжении всего учебного года в рамках Всероссийского конкурса «Большая прогулка», ребята проходили образовательные курсы и разрабатывали туристские продукты для Чувашии по трем номинациям: «Лучшая аудиоэкскурсия», «Лучшая видеоэкскурсия», «Лучший маршрутный лист».

В итоге из 1600 команд в финал смогли пробиться только 25, представившие самые креативные и яркие проекты. В их числе и команда из Новочебоксарска.

Организаторы мероприятия — общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» — приготовили финалистам сюрприз. Школьники отправились в круиз по Ладожскому озеру. Ребятам удалось пообщаться с представителями Русского географического общества, ведущими экспертами в сфере проектной, туристической и музейной деятельности России.

«Я познакомился с многими ребятами из разных регионов нашей большой, необъятной страны. Но самое интересное — это был круиз на теплоходе „Георгий Чечерин“ до острова Валаам, на котором было очень красиво. Я хочу сказать организатором и РДШ огромное спасибо, что у меня появилась такая возможность — посетить город Петра и побывать на прекрасном острове Валаам», — поделился впечатлениями ученик новочебоксарской школы № 9 Степан Назаров.