Прокуратура Чувашии проведет прием по «школьным» вопросам

В преддверии нового учебного года прокуратура Чувашии проведет личный прием граждан на тему «школьных» вопросов.

В ведомстве ждут родителей, которые столкнулись с нарушением прав несовершеннолетних при зачислении в образовательные учреждения, с «поборами» в школах и детсадах или иными проблемами, связанными с исполнением законодательства об образовании.

Личный прием пройдет 31 августа во всех прокуратурах городов и районов республики. Адреса можно уточнить на сайте надзорного ведомства.

чувашинформ.рф