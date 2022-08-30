Неравнодушных жителей Чувашии приглашаем принять участие в выставке свадебных платьев

К 105-летию образования органов ЗАГС Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции организует выставку свадебных нарядов с 40-х годов прошлого века до начала 21 века. Основой выставки станут свадебные женские платья разных лет, переданные жителями Чувашской Республики. Открытие выставки планируется на декабрь 2022 года.

В современном представлении невеста – это молодая девушка в длинном пышном белом платье с фатой. Но такой наряд у невесты был не всегда.

40-е годы были непростым временем. Самым распространенным вариантом было скромное белое платье, сшитое собственноручно (особенно в небольших городах, деревнях и селах), или перешедшее «по наследству» от мамы или старшей сестры.

В 50-х годах советские женщины предпочитали пойти в ЗАГС в таком наряде, который можно было бы носить и после свадьбы. Шили из ситца, сатина и нейлона.

В конце 60-х годов мода сыграла на руку советским невестам, ведь для более короткого платья было нужно меньше ткани, и платья с мини-юбкой можно было носить и на другие торжества. Фата вслед за платьем тоже стала короче.

В 70-х годах невесты предпочитали надевать платья в пол и длинную фату. В период тотального дефицита молодоженам стали выдаваться пригласительные билеты в специализированные магазины на приобретение свадебных костюмов, обручальных колец и мебели. Как вспоминают новобрачные тех лет, в этих магазинах можно было не только приодеться, но и прикупить приданное. Имелся перечень товаров первой необходимости, для вступающих в брак.

В зале, где происходила церемония, обязательно должен был находиться флаг СССР, герб СССР, флаг и герб республики, бюст или барельеф изображением В.И. Ленина. Очень популярным в 70-х и 80- годах было проведение «городских свадеб». В один день сочетались браком несколько супружеских пар.

Просим откликнуться неравнодушных граждан, которые готовы принять участие в выставке и рассказать свою историю, историю своего наряда, как придумывали эскиз платья, сколько уходило времени. А может платье кому-то передавалось из поколения в поколение? Большая просьба предоставить временно свадебные наряды для организации выставки к 105-летию образования органов ЗАГС. Сохранность экспонатов гарантируется!

Интересующую информацию можете получить в органе ЗАГС по месту жительства, либо по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 31. Телефон для связи: 56-51-18.

Источник: minust.cap.ru.